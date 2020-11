VÍDEO: motociclista se masturba diante de jovem e gera indignação na web

Na última quinta-feira (26), um vídeo de uma mulher sendo abordada na porta de casa por um motociclista que se masturba diante dela viralizou no Twitter. Internautas repudiaram a situação, e a expressão ‘Que nojo’ ficou entre os assuntos mais comentados do momento. O caso ocorreu na última terça-feira (17), no bairro de Lauzane Paulista, Zona Norte de São Paulo.

No registro das câmeras de segurança, mostra o momento em que a jovem estava parada no portão de casa, saindo para trabalhar, quando um motociclista se aproxima e ela oferece o celular, pensando que era um assalto. É nesse momento que homem coloca o órgão genital para fora e se masturba na frente dela. Quando a moça percebe do que se trata, se vira e grita pelo pai.

Infelizmente é isso que todas as mulheres sofrem no dia a dia. O repúdio é grande! A página recebeu esse vídeo e resolveu divulgar. Não temos a informação de qual local isso aconteceu, mas espera que o criminoso seja reconhecido e preso! pic.twitter.com/5Ir8ToXoym — Favela Caiu no Face RJ (de 🏡) (@FCNFRJ) November 25, 2020

A vítima do assédio foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência, além de dizer que está traumatizada com o que ocorreu. “Acho que eu não vou conseguir andar na rua bem, igual eu andava antes”, disse em entrevista ao SBT.

No Twitter, o caso ganhou destaque com comentários de mulheres sobre a situação. Veja a repercussão dos internautas nas redes sociais:

Esse é o tipo de coisa que mulheres estão sujeitas a enfrentar ao pisar na rua,assédios,abusos,estupros.E a cada dia que passam nada muda é a justiça não vai estar nunca ao nosso lado,mesmo com um vídeo desse COMO PROVA!

QUE NOJO https://t.co/nR9MZCk2ut — яυву (@rubizinhaaa) November 26, 2020