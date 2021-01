Saulo Jennings, chef paraense

Natural de Santarém do Pará, o chef Saulo Jennings se define como um menino do rio, onde aprendeu a admirar a culinária com seu pai. Participou do quadro "Super Chef Celebridades 2019" e mostrou a apresentadora Ana Maria Braga e aos participantes do programa, o sabor do tempero paraense.

O chef conta que o complexo Feliz Lusitânia é uma de suas grandes inspirações e que, inclusive, fez um prato Luso-Brasileiro chamado: “Pescalhoada”, com temperos da terra.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, Saulo Jennings escolheu o complexo Feliz Lusitânia como um de seus lugares favoritos na capital paraense.