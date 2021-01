Feliz Lusitânia é a denominação usada por colonizadores portugueses para o núcleo inicial do município de Belém (Estado do Pará), atualmente é o centro histórico do município situado no bairro da Cidade Velha, uma região portuária e turística que após restauração em 2002 foi rebatizado com a denominação Complexo Turístico Feliz Lusitânia, dirigido pelo Governo do Estado do Pará.

O complexo foi resgatado pelo então Secretário de Estado de Cultura, Paulo Chaves Fernandes, pois o município passava por um processo de decadência urbana histórica devido a depredação do patrimônio e verticalização predial.

