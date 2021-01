Manoel Cordeiro, músico paraense

Manoel Cordeiro é um compositor e produtor marajoara, considerado um dos mais importantes músicos do Norte e pioneiro em ritmos como lambada e brega. Gravou com grandes artistas, como Beto Barbosa, Warilou e Fafá de Belém.

Entre tantos lugares lindos na cidade, o cantor ressalta as memórias afetivas que tem com a Praça Batista Campos, clássica mas aconchegante. Manoel considera um charme caminhar pelos mosaicos portugueses com motivos marajoaras da calçada da praça, admirando os elementos da nossa identidade cultural.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, Manoel Cordeiro escolheu a Praça Batista Campos como um de seus lugares favoritos na capital paraense.