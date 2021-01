Juliane Santos, Rainha das Rainhas

Natural de Marituba, Juliane Santos começou a disputar títulos de beleza aos 4 anos, com roupas doadas. Em 2020 representou a ASALP (Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará) no concurso Rainha das Rainhas e, encarnando elementos de religiões afro-brasileiras com muito amor e determinação, Juliane levou, aos 19 anos, o título inédito para sua associação.

Juliane homenageia Belém, relembrando os tempos de concursos de quadrilha junina na Praça Waldemar Henrique, exaltando a emoção de estar ali, pisando naquela rampa. A jovem também recorda quando foi eleita a melhor Miss Caipira de Belém, no ano de 2019, com o concurso já sendo realizado na Aldeia Cabana.

Na campanha Belém Pra Ver e Sentir, Juliane Santos escolheu a Praça Waldemar Henrique e a Aldeia Cabana como alguns de seus lugares favoritos na capital paraense.