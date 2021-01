A Praça Waldemar Henrique é uma homenagem ao compositor e maestro paraense, que caracteriza-se por ser temática: enfoca o universo musical tanto em seu aparato material como em seu aspecto abstrato.

Essas relações se concretizam no espaço da praça, por meio do palco inspirado nas linhas de um piano de cauda, dos brinquedos, do movimento ondulado definido pela cobertura do abrigo de apoio ao palco, dos bancos e do largo palco em pedra portuguesa, formando um mosaico de notas musicais contidas em uma frase de uma composição do maestro.

Num painel sinuoso, em concreto, está fixada a efígie do maestro, sustentando ainda uma alegoria com os personagens amazônicos cantados em suas obras. No período junino, ela proporciona a apresentação de músicas e danças típicas.