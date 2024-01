Bosque Rodrigues Alves terá entrada gratuita por três dias; saiba mais

O Parque Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves terá entrada gratuita a partir da próxima sexta-feira (12) até o domingo (14). A iniciativa é realizada em comemoração aos 408 anos da capital paraense. O espaço também contará com a inauguração da nova praça de alimentação.

O Bosque Rodrigues Alves é um dos principais pontos turísticos da cidade e abriga uma rica biodiversidade nos seus 15 hectares de área, onde existem mais de 2 mil espécies de plantas, além das diversas espécies de animais, que em cativeiro, ou em liberdade no interior do parque, chamam a atenção dos visitantes.

Apesar do valor simbólico ser apenas R$ 2, a gratuidade visa promover a conscientização ambiental e incentivar a população a visitar o Bosque Rodrigues Alves - Parque Jardim Zoobotânico da Amazônia.

Nova praça de alimentação

Durante a comemoração do aniversário de Belém, no domingo, 14, vai ser inaugurada no Bosque Rodrigues Alves a nova praça de alimentação. O espaço vai ter cinco boxes de comidas típicas e lanches, construídos para que moradores e turistas possam consumir iguarias do Pará e da Amazônia em um ambiente confortável e tranquilo.

O diretor de gestão de Áreas Especiais, Alexandre Mesquita, ressaltou que a praça de alimentação foi construída a partir de planejamento específico, com foco no perfil das pessoas que visitam o espaço, seja com a família, seja individualmente.