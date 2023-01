Aniversário de Belém: Helder e Edmilson anunciam urbanização da avenida Romulo Maiorana

Durante a programação de aniversário de Belém, o governador Helder Barbalho e o prefeito Edmilson Rodrigues assinaram, na manhã desta quinta-feira (12), ordem de serviço para a realização das obras de urbanização da avenida Romulo Maiorana. Helder informou que os serviços começaram já nesta quinta-feira.

O governo do Estado fará um investimento de mais de R$ 20 milhões e a prefeitura de Belém entrará com mais de R$ 3 milhões. Helder disse que as obras serão realizadas pela prefeitura, para a qual o governo do estado repassou os recursos.

“Eu trabalharei para cobrar a prefeitura para que eles possam, no máximo em 18 meses, estar entregando esta obra. Os recursos estão assegurados para que a prefeitura possa executar no prazo mais rápido possível”, disse Helder.

VEJA MAIS

Obra é fundamental para a mobilidade em Belém, diz governador

O governador afirmou que essa obra é fundamental para a mobilidade de Belém. "Belém precisa fortalecer artérias que descentralizem da avenida Almirante Barroso e crie corredores de tráfego que facilitem a vida das pessoas".

"O que nós estamos repassando para a prefeitura são mais de 20 milhões de reais, que permitirão não apenas uma avenida larga, sendo um corredor de tráfego. Mas também a urbanização para que tenhamos espaços de lazer para que essa região da cidade possa ganhar equipamentos públicos para melhorar cada vez mais essa área de Belém", acrescentou.

O prefeito Edmilson Rodrigues disse que foi assinada a ordem de serviço para as obras da avenida Romulo Maiorana, "que já está sendo preparada para começar". A reurbanização da avenida prevê drenagem, construção de calçadas de passeio, barracas de coco, bicicletário, quiosques, paisagismo e ciclovia.