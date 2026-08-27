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‘Vaquinha’ mobiliza redes sociais para ajudar menina de 4 anos com leucemia em Barcarena

Esther Sofia precisa viajar para Belém para realizar tratamento; após repercussão do caso, empresário ofereceu hospedagem e Prefeitura de Barcarena anunciou medidas de apoio à família

Ana Laura Carvalho
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‘Vaquinha’ mobiliza redes sociais para ajudar menina de 4 anos com leucemia em Barcarena. (Reprodução/ redes sociais)

Uma campanha de solidariedade mobilizou as redes sociais para ajudar Esther Sofia Vasconcelos Cardoso, de 4 anos, moradora de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Diagnosticada com leucemia, a menina precisa se deslocar com frequência até a capital para realizar o tratamento médico.

De acordo com a família, Esther está há cerca de três meses em tratamento e precisa fazer o trajeto entre Barcarena e Belém. O pai da criança, Paulo Robson Vasconcelos Pereira, conta que deixou o emprego para acompanhar a filha durante o período de tratamento.

Segundo Paulo Robson, antes da ajuda recebida recentemente, a família não tinha condições financeiras de permanecer em Belém durante o tratamento. Para ele, ficar próximo ao hospital é importante diante da possibilidade de Esther apresentar alguma intercorrência. “Eu larguei meu emprego para cuidar dela, para dar atenção para ela. A gente está aqui em Barcarena porque não tem condição de estar lá em Belém, alugar uma casa lá, porque era para ela estar lá em Belém, numa casa próxima do hospital”, relatou.

A mãe de Esther morreu em decorrência de um câncer no útero. Desde então, o pai afirma que tem enfrentado a rotina de tratamento da filha e buscado acesso a benefícios que possam auxiliar a família.

Foto viralizou nas redes sociais

A mobilização começou depois que um mototaxista identificado como Renildo registrou uma imagem de Paulo Robson sentado ao lado de Esther na área do Porto de São Francisco, em Barcarena.

Renildo estava deixando um passageiro no local quando se deparou com a cena. A fotografia foi compartilhada inicialmente em um grupo de amigos. Algumas pessoas reconheceram Paulo Robson e já conheciam a situação vivenciada pela família.

A imagem acabou sendo compartilhada em diversas redes sociais e alcançou centenas de pessoas. Com a repercussão, internautas começaram a procurar informações sobre como poderiam ajudar a família e passaram a solicitar a chave Pix de Paulo Robson para realizar doações.

O volume de transferências, no entanto, fez com que a primeira conta disponibilizada pelo pai fosse bloqueada. Uma segunda chave também acabou sendo bloqueada.

Atualmente, segundo a família, a chave Pix disponibilizada para as doações é o CPF 730.516.751-72, da Caixa Econômica Federal.

Na quarta-feira (26), Paulo Robson publicou um vídeo nas redes sociais no qual explicou a situação da filha e pediu apoio para enfrentar a rotina de tratamento. A publicação sensibilizou um empresário de Belém, que decidiu ajudar a família e disponibilizou hospedagem em um hotel de sua propriedade, localizado no bairro de São Brás, pelo período necessário para que Esther possa realizar o tratamento na capital paraense.

Prefeitura anuncia apoio à família

Após a repercussão do caso, a Prefeitura de Barcarena informou, nesta quinta-feira (27), que enviou uma equipe à residência da família para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias.

Em nota publicada nas redes sociais oficiais, o município informou que a visita contou com a participação das secretárias municipais de Assistência Social, Francinea Dias, e de Saúde, Nadja Varão. Segundo a prefeitura, o objetivo foi “orientar a família sobre os serviços e benefícios disponíveis e reforçar o compromisso do município com o acompanhamento de Esther durante o tratamento”.

image Equipe da Prefeitura de Barcarena em visita à residência da família de Esther. (Divulgação: Prefeitura de Barcarena)

Ainda de acordo com o município, por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), foi garantido o transporte de Esther para Belém e o retorno a Barcarena. “Uma ambulância ficará disponível conforme o cronograma do tratamento, proporcionando mais segurança e tranquilidade à família durante os deslocamentos”, informou a prefeitura.

O município também informou que concedeu, nesta quinta-feira, o Auxílio-Alimentação, por meio de vales-alimentação, para contribuir com as despesas da família. A solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também está em análise.

Ainda segundo a Prefeitura de Barcarena, o acompanhamento pelo CRAS São Francisco terá continuidade, com atendimento psicossocial, orientações e encaminhamentos para o acesso a programas, benefícios e outros serviços da rede de proteção social. “A Prefeitura de Barcarena segue mobilizada para assegurar que Esther e sua família tenham acesso aos serviços, benefícios e direitos disponíveis na rede pública”, informou a administração municipal.

O município acrescentou que o acompanhamento continuará de forma integrada entre as áreas de Saúde e Assistência Social, com o objetivo de garantir o suporte necessário à família durante o tratamento da menina.

Saiba como ajudar

Quem quiser contribuir com a família de Esther pode realizar uma doação por meio da chave Pix disponibilizada pelo pai da menina.

Pix (CPF): 730.516.751-72
Banco: Caixa Econômica Federal
Titular: Paulo Robson Vasconcelos Pereira

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‘Vaquinha’ mobiliza redes sociais para ajudar menina de 4 anos com leucemia em Barcarena
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