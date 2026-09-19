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UPAs Jurunas e Terra Firme promovem ‘1ª Corrida e Caminhada pela Vida’

Evento reuniu mais de 300 pessoas no Portal da Amazônia, em Belém, e levou à comunidade orientações sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, doação de órgãos e serviços do SUS

Jéssica Nascimento
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Organizada pelos Grupos de Trabalho de Humanização (GTHs) das duas unidades, com a participação de profissionais de diferentes áreas da saúde, a ação teve como objetivo ampliar as atividades educativas para além dos espaços tradicionais de atendimento. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ao nascer do sol, às margens da Baía do Guajará, no Portal da Amazônia, em Belém, mais de 300 pessoas participaram da “1ª Corrida e Caminhada pela Vida”, promovida pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Jurunas e da Terra Firme. A programação contou com 160 inscritos em um percurso de três quilômetros e uniu esporte, solidariedade e educação em saúde.

Mais do que uma atividade esportiva, o evento transformou o espaço público em um ambiente de convivência, acolhimento e orientação. A iniciativa integrou as ações do “Setembro Amarelo”, campanha de conscientização sobre saúde mental, prevenção do suicídio e valorização da vida, e do “Setembro Verde”, que destaca a importância da doação de órgãos.

UPAs Jurunas e Terra Firme promovem ‘1ª Corrida e Caminhada pela Vida’

Organizada pelos Grupos de Trabalho de Humanização (GTHs) das duas unidades, com a participação de profissionais de diferentes áreas da saúde, a ação teve como objetivo ampliar as atividades educativas para além dos espaços tradicionais de atendimento. A proposta também buscou aproximar os serviços públicos da população e fortalecer o vínculo entre profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

image (Foto: Igor Mota)

Durante a programação do “Setembro Amarelo”, os participantes receberam orientações sobre a importância da escuta, do acolhimento e da construção de redes de apoio para pessoas em sofrimento emocional. A iniciativa reforçou a necessidade de incluir a saúde mental no cuidado integral à população.

“A ideia foi mostrar que cuidar da saúde também significa promover encontros, estimular a atividade física, oferecer informação e, principalmente, fortalecer a valorização da vida. O ‘Setembro Amarelo’ nos convida a falar sobre saúde mental, praticar a escuta e lembrar que ninguém precisa enfrentar momentos difíceis sozinho; existe uma rede de apoio”, destacou Layse Rodrigues, técnica em Segurança do Trabalho da UPA Terra Firme e uma das organizadoras do evento.

Para o corredor Paulo Magno, de 36 anos, a programação possibilitou unir a prática esportiva ao diálogo sobre saúde e solidariedade.

“Além de praticar atividade física que é importante para o bem-estar, tivemos a oportunidade de dialogar sobre saúde de uma forma geral e valorizar atos de solidariedade como, por exemplo, doar órgão ou ser um suporte a quem precisa de ajuda emocional. É importante que esse tipo de ação aconteça em espaços públicos e envolva toda a comunidade para que possamos conscientizar a população do valor dos temas”, afirmou.

image Paulo Magno. (Foto: Divulgação)

A diretora da UPA Terra Firme, Ana Kariny Souza, ressaltou que a iniciativa representa uma forma de ampliar o cuidado para além do atendimento assistencial.

“Quando falamos em saúde, falamos também em bem-estar, informação, prevenção e, principalmente, em cuidado. Como gestora da saúde, acredito que nosso compromisso vai além de atender quem chega à unidade; precisamos estar próximos da comunidade, levando conhecimento, orientando, acolhendo e criando espaços onde cada pessoa se sinta respeitada e cuidada”, enfatizou.

image (Foto: Igor Mota)

Além da corrida e da caminhada, o evento contou com estandes de atendimento e orientação. Equipes multiprofissionais realizaram ações educativas e distribuíram materiais informativos sobre prevenção de doenças, promoção da saúde, saúde mental, hábitos saudáveis e doação de órgãos.

Também foram apresentados os principais serviços de urgência e emergência oferecidos pelas UPAs. As equipes esclareceram dúvidas sobre o perfil assistencial das unidades e orientaram a população sobre quando procurar uma Unidade de Pronto Atendimento.

Segundo o diretor da UPA Jurunas, Marcus Luz, a programação contribuiu para ampliar as ações de educação em saúde e fortalecer a integração entre profissionais e usuários.

“Queríamos criar um momento de integração entre os profissionais e a comunidade que utiliza o serviço do SUS. A corrida e caminhada foram o ponto de encontro, mas a mensagem principal foi mostrar que a prevenção, a informação e o acolhimento precisam estar presentes no dia a dia. Valorizar a vida é uma responsabilidade de todos”, ressaltou.

image (Foto: Igor Mota)

Setembro Verde: informação e solidariedade pela doação de órgãos

A programação também abriu espaço para a conscientização sobre a doação de órgãos, tema central do “Setembro Verde”. Profissionais das UPAs, em parceria com a Central Estadual de Transplantes (CET), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), compartilharam informações sobre o processo de doação.

image (Foto: Igor Mota)

Durante a ação, foram destacadas a importância da solidariedade, da comunicação com os familiares e da responsabilidade coletiva para ampliar a conscientização sobre a doação de órgãos.

Também foi divulgada a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO), instrumento que permite ao cidadão formalizar digitalmente sua vontade de ser doador de órgãos, tecidos e partes do corpo humano após a morte.

Setembro Amarelo: saúde mental e prevenção do suicídio

Pessoas que enfrentam sofrimento emocional ou precisam de apoio podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), de acordo com suas necessidades. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, 24 horas por dia.

Em situações de crise ou emergência, a orientação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, ou procurar uma UPA 24h ou outro serviço de emergência adequado.

Em Belém, o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna também integra a rede de atenção especializada em saúde mental.

 

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