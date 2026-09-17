Ônibus rosa em Belém? Saiba o que significa o 'Geladão Delas' e quando devem começar a circular

Belém deverá ganhar, nos próximos meses, uma nova modalidade de transporte coletivo voltada ao público feminino. Batizado de “Geladão Delas”, o projeto prevê a utilização de ônibus elétricos com uma nova identidade visual, marcada principalmente pela cor rosa, para atender exclusivamente mulheres.

A iniciativa já começou a chamar atenção nas redes sociais após a divulgação de imagens de veículos que receberam a nova plotagem. Os ônibus são os mesmos modelos elétricos que fazem a conexão entre os terminais do BRT do Mangueirão e de São Brás, mas agora aparecem caracterizados com a identidade do “Geladão Delas”.

A proposta é criar um serviço direcionado às mulheres como uma medida relacionada à segurança e à prevenção de situações de violência e importunação no transporte público. A previsão é que os veículos entrem em operação nos próximos meses, mas detalhes sobre a data de início ainda dependem de confirmação oficial.

Como serão os ônibus rosa do “Geladão Delas”?

Os veículos deverão receber uma plotagem predominantemente rosa, diferenciando-os dos demais ônibus elétricos que circulam no sistema de transporte coletivo de Belém.

Além da mudança visual, a proposta prevê que os veículos sejam destinados ao público feminino. A iniciativa deverá contemplar mulheres cis e trans e pessoas não binárias que se identificam como mulheres.

Ainda estão sendo apurados detalhes sobre a quantidade de ônibus que fará parte do projeto, quais empresas serão responsáveis pela operação e como será organizada a circulação dos veículos.

Também deverão ser esclarecidos aspectos técnicos, como o modelo dos ônibus elétricos, autonomia das baterias, capacidade de passageiros sentados e em pé e se os veículos circularão apenas nos corredores do BRT ou também pelas vias comuns.

Motoristas e cobradoras mulheres?

Outro ponto que deverá ser detalhado pela gestão municipal é a composição das equipes responsáveis pela operação.

A expectativa é esclarecer se os ônibus do “Geladão Delas” terão motoristas e cobradoras mulheres, além de como será feita a organização do serviço nas empresas responsáveis pelos veículos.

A forma de fiscalização do acesso também é uma das questões que ainda precisam ser explicadas. O objetivo é entender quais procedimentos serão adotados para garantir que os ônibus sejam utilizados pelo público ao qual o projeto é destinado, especialmente diante das diferentes identidades de gênero contempladas pela iniciativa.

Projeto não tem vínculo com campanha do MPPA

A criação do “Geladão Delas” também gerou questionamentos sobre uma possível relação com a campanha “Te Arreda Aí, Mano!”, desenvolvida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Em nota, a 1ª Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém esclareceu que o projeto dos ônibus é autônomo e não possui vínculo institucional com a campanha do Ministério Público.

Segundo a promotora de Justiça Darlene Rodrigues Moreira, a Promotoria não participou da concepção ou da execução do projeto. As duas iniciativas possuem, entretanto, uma convergência temática por tratarem da proteção da integridade, segurança e dignidade das mulheres e do enfrentamento à violência de gênero no transporte público.

O “Te Arreda Aí, Mano!” é uma campanha de conscientização e prevenção de violência contra mulheres no transporte coletivo, abordando situações como importunação sexual, registros íntimos não autorizados e outras formas de desrespeito e violência de gênero.

Quando o “Geladão Delas” começa a circular em Belém?

A previsão é que os ônibus do “Geladão Delas” comecem a circular em Belém nos próximos meses. A data exata, no entanto, ainda precisa ser confirmada oficialmente pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

Também devem ser divulgadas informações sobre a quantidade de veículos, as empresas participantes, os itinerários e os critérios de operação.