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Torcida organizada do Remo mobiliza seguidores para ajudar menina com leucemia no Pará

A publicação destaca ainda a importância da união em torno da causa e pede que os seguidores contribuam com qualquer valor

O Liberal
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Torcida organizada do Remo mobiliza seguidores para ajudar menina com leucemia no Pará. (Redes sociais)

A torcida organizada do Clube do Remo também aderiu à corrente de solidariedade em apoio a Esther Sofia, de 4 anos, diagnosticada com leucemia. Por meio das redes sociais, a torcida está mobilizando seus seguidores para arrecadar doações e ajudar a família da menina durante o período de tratamento.

A iniciativa se soma à mobilização que ganhou força nas redes sociais após a divulgação de uma fotografia de Esther ao lado do pai, Paulo Robson, no Porto de São Francisco, em Barcarena.

Em uma publicação, a torcida convocou os integrantes e demais seguidores a participarem da campanha. “A pequena Esther está travando uma grande batalha contra a leucemia e, neste momento, toda ajuda pode fazer a diferença”, diz o texto divulgado nas redes sociais.

A publicação destaca ainda a importância da união em torno da causa e pede que os seguidores contribuam com qualquer valor. “Acreditamos que, quando nos unimos por uma causa maior, nossa força se multiplica. Por isso, convidamos todos a fazer parte dessa corrente de solidariedade”, informou a torcida.

A campanha também disponibilizou a chave Pix do pai de Esther para quem quiser contribuir:

Pix (CPF): 730.516.751-72

Titular: Paulo Robson Vasconcelos

Banco: Caixa Econômica Federal

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