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Shows e conscientização ambiental devem movimentar a Praia Grande, em Outeiro, neste fim de semana

O projeto “Verão Consciente” incentiva os banhistas a se divertirem com mais consciência ambiental, buscando manter a praia limpa

O Liberal

17 de julho de 2026 às 17:33

Verão Consciente Equatorial.

Verão Consciente Equatorial. ( Foto: Foto: Divulgação | Equatorial )

Neste fim de semana, o Distrito de Outeiro irá receber o projeto “Verão Consciente”, que conta com uma agenda animada e comprometida com a conscientização ambiental. Será montada uma estrutura de Caminhão Palco na Praia Grande, com som, luz e telão de LED, com shows, sorteios de brindes e muita diversão gratuita, reforçando a importância de manter a praia limpa.

Durante as ações do projeto, serão distribuídas sacolas biodegradáveis ao longo da praia, para que os usuários recolham o seu lixo produzido, e entreguem nos pontos de coleta. A iniciativa conta com patrocínio da Equatorial Pará, viabilizado via Lei Semear, com apoio institucional da Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado, Secult Municipal de Belém, Subprefeitura de Outeiro e Prefeitura de Belém. Apoio cultural FM O Dia e Produções e Cia.

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"O verão é um período de grande circulação de pessoas e de fortalecimento da economia local. Ao apoiar eventos culturais e tradicionais, contribuímos para preservar a cultura paraense, estimular o turismo, gerar renda e criar oportunidades para artistas, pequenos empreendedores e toda a cadeia de serviços que se beneficia dessas programações", destaca Michelle Miranda, analista de Responsabilidade da Equatorial.

Direto da areia, em uma arena montada na praia, o público poderá aproveitar os Shows do cantor Joelson Pantoja no sábado (18), e da cantora May Ávila no domingo (19). O evento inicia às 10 h da manhã, com as ações de conscientização. O horário do início do Show está previsto para às 11h.

Confira a programação

• Festival Junino de Itaituba

16 a 19 de julho

• Projeto Verão Consciente em Outeiro

18 e 19 de julho

• Concurso de Fotografia – Dia Mundial da Limpeza

20 de julho – lançamento do edital

• Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu (Altamira)

23 a 26 de julho

• Gincana Cultural de Belterra

24 e 25 de julho

• Projeto Verão Consciente – Mosqueiro

25 e 26 de julho

• Festribal (Juruti)

29, 30, 31 de julho a 1 de agosto

• Energia de Verão (Outeiro)

01 de agosto

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