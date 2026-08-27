Shopping em Belém recebe desafio de 168 horas e busca quebrar recorde mundial

Belém recebe, a partir deste sábado (29), um desafio de 168 horas que une esporte e solidariedade. Os ultramaratonistas cearenses Joaquim Cavalcanti e Jussier Damasceno tentarão superar o recorde mundial de maior distância percorrida em uma esteira durante sete dias. A iniciativa também vai arrecadar alimentos para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

O desafio será realizado no Shopping Bosque Grão-Pará, durante o mês em que o empreendimento completa 11 anos. A iniciativa integra o projeto Academia da Vida, realizado pelo +B Supermercados no shopping, que transforma os quilômetros percorridos pelos atletas em doações de alimentos.

Durante os sete dias, Joaquim Cavalcanti e Jussier Damasceno terão como objetivo percorrer mais de 912,22 quilômetros. A marca atual do recorde mundial masculino foi estabelecida em janeiro de 2025 pelo ultramaratonista eslovaco Michal Šuľa, em Bratislava, na Eslováquia. Para superar a distância, os atletas precisarão percorrer o equivalente a mais de 21 maratonas em uma única esteira.

Desafio vai arrecadar alimentos para três instituições

A cada quilômetro completado pelos atletas, um quilo de alimento será destinado a instituições que atendem crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

Os alimentos arrecadados serão destinados à Casa Ronald McDonald, ao Instituto Áster e ao Grupo Doe. A iniciativa busca mobilizar o público durante a programação especial de aniversário do Shopping Bosque Grão-Pará.

“O propósito é mostrar que o esporte também pode ser uma ferramenta de transformação social. Agora, com esse grande desafio, ganhamos mais uma oportunidade de mobilizar a população em torno de uma causa tão importante. Cada quilômetro percorrido representa solidariedade, apoio e esperança para crianças e adolescentes que estão enfrentando o tratamento contra o câncer”, destaca Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará.

Shopping Bosque Grão-Pará completa 11 anos

O desafio ocorre no mês em que o Shopping Bosque Grão-Pará celebra 11 anos. A programação de aniversário também inclui ações voltadas aos clientes ao longo do dia da celebração, com distribuição de prêmios oferecidos pelas marcas do empreendimento.

Entre as ações previstas está a Roleta Premiada, que reúne mais de 100 presentes.

Serão distribuídos vários prêmios no shopping (Divulgação)

Veja quando e onde ocorre o desafio de 168 horas

Academia da Vida – Desafio do Recorde Mundial

Quando: a partir de sábado (29);

a partir de sábado (29); Duração: 168 horas;

168 horas; Onde: Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, nº 1052, em Belém.