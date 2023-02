Samaumeira da Praça Santuário: veja o vídeo do momento da queda do vegetal

O Centro Integrado de Operações (Ciop) divulgou o vídeo do momento em que uma parte da grande samaumeira que fica localizada na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém, despenca. O incidente aconteceu na madrugada da última segunda-feira, 6, causando prejuízos à estrutura da praça e assustando os moradores do local.

Veja as imagens:

Nas imagens é possível ver que, pouco antes da queda de um grande galho da árvore, um ciclista passa pelo ponto exato onde aconteceu o galho despenca. A árvore fica localizada bem atrás da concha acústica da Praça Santuário, local onde geralmente acontecem shows. Parte da estrutura da samaumeira caiu no cruzamento da avenida Generalíssimo Deodoro com a Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos.

Não houve nenhum ferido no incidente. Após avaliação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), o órgão informou, no início da noite de ontem, que fará uma tentativa de salvar a árvore, por meio de uma "poda drástica" na esperança de que a samaumeira ganhe vida novamente.