Palestra promovida pelo Grupo Liberal incentiva o cuidado com a saúde do homem

Programação teve como objetivo conscientizar sobre o câncer de próstata e a importância de exames e do cuidado rotineiro com a saúde

O Grupo Liberal segue o cronograma de cores do calendário da saúde e promove, todos os meses, ações para promover o cuidado e o bem-estar de seus colaboradores. Na tarde desta quarta-feira (25), foi realizada a palestra “Novembro Azul: cuidar de você também é um ato de coragem”, para conscientizar sobre o câncer de próstata e a importância da realização de exames e de manter o cuidado rotineiro com a saúde. Na quinta-feira (26), a ação também será realizada na TV Liberal, a partir das 10h.

O colaborador do Grupo Liberal Kleber Moura, auxiliar comercial, foi o primeiro a chegar na palestra. Ele conta que já possui o hábito de cuidar da saúde e agora busca aprender mais sobre o câncer de próstata, os fatores de risco e as formas de prevenção. ‘É muito bom ter uma palestra aqui dentro da empresa para os colaboradores, isso torna o acesso ao conhecimento melhor, especialmente para quem tem pouco tempo durante a semana”, avalia..

O colaborador Kleber Moura, auxiliar comercial, foi o primeiro a chegar na palestra. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A palestra foi ministrada por Bruno Souza dos Santos, médico de família e comunidade da Unimed Belém. Ele foi responsável por palestras no Grupo durante o Outubro Rosa e retornou no Novembro Azul, para falar sobre como funciona o rastreio e o cuidado com a saúde do homem nas diferentes idades.

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A programação iniciou mostrando como funciona o rastreio do câncer de próstata e para quem ele é indicado, além de apresentar como funciona o acompanhamento atualmente. Já o segundo momento foi destinado a abordar a saúde masculina, destacando principais prevalências e frequências de doenças conforme a idade.

“A ideia da palestra é esclarecer os riscos que o homem corre ao negligenciar a própria saúde e também acolher as dúvidas que os impedem de buscar um atendimento. Existem alguns medos de algumas doenças que não são proporcionais à gravidade delas, e também a falta de disponibilidade de tempo para se cuidar”, detalha Bruno.

Orientações

Segundo o médico de família e comunidade da Unimed, os riscos de intercorrências na saúde podem mudar conforme a faixa etária. De 20 a 30 anos, os homens tendem a apresentar problemas relativos à saúde mental, estresse, burnout e gastrite. “Há também ISTs nessa faixa etária, devido à maior quantidade de parceiros sexuais na juventude. De 30 a 40 anos, os problemas cardiometabólicos começam a aparecer. De 40 a 50, já vai mais para infarto, e só nos 50 a 60 que surgem casos de câncer de próstata”, pontua Bruno Souza.

Bruno Souza dos Santos, médico de família e comunidade da Unimed Belém. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O médico reforça a importância da prevenção em todas as idades. Dos 30 a 40 anos, é interessante se informar como funciona o rastreio. Já de 40 a 50 anos, é preciso compreender se e quando deve começar o rastreio, e o mesmo vale também para a faixa dos 50 a 60 anos.

“Saiu esse ano uma diretriz das sociedades médicas para falar sobre o câncer de próstata. O rastreio não é recomendado para todo mundo, principalmente para quem não tem sintomas, para quem não tem história familiar, para quem não tem genética, porque ele tem alguns malefícios”, alerta.

Mudanças simples, como evitar o excesso de álcool e o estilo de vida sedentário são dois fatores essenciais para a prevenção. “A MEV, que é a mudança no estilo de vida, está em primeiro lugar. Você se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física. E em segundo lugar, fazer um bom acompanhamento médico”, recomenda o médico.

Cuidados

A parceria entre o Grupo Liberal e a Unimed permanece há alguns anos, segundo Catarina Oliveira, analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal. Em 2026, as duas instituições se uniram para promover um “arco-íris” da saúde, já que cada mês possui uma cor temática e que alerta para condições de saúde específicas.

Catarina Oliveira, analista de RH do Grupo Liberal. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Como RH, nós procuramos conscientizar os colaboradores dentro da empresa, fazendo a divulgação desse mês tão importante que é o Novembro Azul para homens e mulheres, para que eles tenham mais conhecimento e procurem cuidar e buscar a prevenção”, destaca a analista de RH.

Colaboradores participam de palestra alusiva ao Novembro Azul < > Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Para Catarina, a palestra incentiva não só o autocuidado dos colaboradores, como também facilita com que eles cuidem também dos familiares. “As palestras também são essenciais para que o colaborador leve o conhecimento para os familiares e também para colegas do setor que às vezes não conseguem participar. Então o colaborador vem, absorve todo esse assunto e consegue repassar isso, fica munido dessas informações”, encerra Catarina.