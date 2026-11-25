NASA mobiliza satélites para monitorar dispersão de poluentes após detonação em Iowa

A operação destruiu um estoque de material explosivo deteriorado e mobilizou órgãos federais para avaliar possíveis impactos ambientais, sobretudo relacionados à dispersão de partículas de chumbo

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (NASA) mobilizou aeronaves de pesquisa e monitoramento por satélite para acompanhar a dispersão de poluentes após uma detonação controlada na Fábrica de Munições do Exército, em Middletown, Iowa, nesta quarta-feira, 25. A operação destruiu um estoque de material explosivo deteriorado e mobilizou órgãos federais para avaliar possíveis impactos ambientais, sobretudo relacionados à dispersão de partículas de chumbo.

Em publicação nas redes sociais, a agência espacial americana informou que mobilizou aeronaves especializadas, instrumentos de observação espacial e equipes científicas para apoiar a resposta federal. Entre os recursos empregados estão dois aviões do Centro de Pesquisa Langley, na Virgínia, e uma aeronave contratada pelo Centro de Pesquisa Ames, além de observações do instrumento espacial TEMPO, que monitora poluentes na atmosfera.

A NASA afirmou que a atuação ocorre em coordenação com outros órgãos federais e que os dados coletados devem contribuir para a avaliação das condições ambientais e atmosféricas após a operação.

A detonação foi realizada pelo Exército para destruir jazida de chumbo degradada e cristalizada, material que, segundo a instituição, apresentava risco de explosão espontânea. A operação envolveu aproximadamente 68 recipientes com cerca de 9,7 mil libras de material explosivo, equivalente a quase 4,4 toneladas.

O Exército e outras autoridades haviam alertado que a detonação poderia liberar partículas contendo chumbo, capazes de se dispersar pelo ar e se depositar em superfícies. O metal é tóxico e pode representar riscos à saúde, sobretudo em caso de exposição prolongada.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) além de órgãos federais e estaduais também acompanham os possíveis impactos. A EPA informou que realizou coletas de amostras de ar, solo e água antes da operação e que continuará monitorando o ambiente durante e após a detonação.