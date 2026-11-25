Grávida do 7º filho, Letícia Cazarré diz que vai chorar quando não puder mais engravidar

A empresária Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, publicou uma reflexão sobre a fertilidade e disse que provavelmente vai se "recolher em um canto do mundo e chorar" quando não puder mais engravidar. Aos 42 anos, ela está à espera do sétimo filho com o ator.

"O dom da fertilidade é, provavelmente, o mais subestimado do nosso tempo. Ter o poder - sim, o poder - de gerar em si e dar vida a outro ser humano é a coisa mais espantosa, mais maravilhosa e mais generosa que Deus poderia nos legar", escreveu no Instagram na última terça-feira, 24.

"E, no entanto, quantos e quantas de nós simplesmente não vemos isso? Quantos de nós acordamos todos os dias com as nossas urgências, os nossos desejos, as nossas vontades e dizemos um bom e redondo 'não'? Não queremos gerar mais uma vida. Não queremos ter mais filhos. Não queremos nos ocupar de outros que não sejamos nós mesmos. Simplesmente não", continuou.

A empresária escreveu que se sente grata por ter recebido o "dom da vida" e fez uma reflexão sobre ter ou não mais filhos com o marido. "Vocês me perguntam se teremos mais e eu sempre me pego refletindo sobre isso não sobre o 'número' de filhos, sobre quanto custa criá-los (financeira, física e emocionalmente), mas sobre esse grande e sagrado mistério que se chama fertilidade", disse.

"No dia em que finalmente a idade, a saúde ou outro motivo natural qualquer me privar desse dom, nesse dia, eu certamente vou me recolher em um canto do mundo e chorar. Lágrimas de gratidão, por tantos amores gerados. Lágrimas de despedida, pelo dom que já não me pertence mais", completou.

Ela afirmou que "enquanto esse dia não chega", se olha no espelho, com a barriga crescendo, e se torna aquilo que seus pais sonharam para ela: "alegria", em referência ao significado de seu nome em latim.