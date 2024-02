O LIBERAL é o veículo mais premiado da região Norte em 2023, aponta ranking nacional

Marcado pela credibilidade e à frente do seu tempo, o jornal O Liberal é o veículo mais premiado da região Norte em 2023, de acordo com ranking nacional do Portal dos Jornalistas, divulgado na última quarta-feira (31). O jornal também tem dois profissionais no primeiro lugar entre os jornalistas mais premiados no ano passado: o fotojornalista Tarso Sarraf e a repórter Luciana Carvalho — ambos na primeira posição em nível regional.

Entre os profissionais do Grupo Liberal, o radialista Celso Freire, da Liberal FM, que morreu em 2023, também figura na 6º colocação na lista dos jornalistas mais premiados da história. Freire acumulou 15 prêmios durante toda a trajetória profissional. Ronaldo Brasiliense também está entre os sete mais premiados da história no Norte: em 3º lugar, com o total de 8 prêmios. Em seguida, o levantamento aponta o fotojornalista Tarso Sarraf, que está na 7ª posição dos mais premiados do Norte, somando 10 prêmios.

Para o CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, a pesquisa reflete o compromisso com um jornalismo sério e comprometido com a sociedade. "Recebemos a informação com alegria e gratidão. E queremos sempre fazer mais e da melhor forma. O jornal O Liberal, em seus 77 anos de história, já se consolidou como um dos principais veículos de comunicação do país, e, juntamente com outros meios como o portal OLiberal.com, nossas redes sociais, jornal Amazônia, Rádio Liberal e agora com a emissora multiplataforma recém-inaugurada Liberal+, mostra a expansão da credibilidade do Grupo Liberal na Região Norte", diz o presidente-executivo do Grupo.

Segundo o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, os resultados da pesquisa evidenciam a importância do trabalho em conjunto das equipes do Grupo e, também, do jornalismo na sociedade hoje. E, para ele, o reconhecimento dos profissionais de O Liberal também é uma forma de valorizar a categoria no país. "Em tempos em que a voz da democracia precisa ser cada vez mais ouvida e respeitada, nossos jornalistas, que primam pela excelência do trabalho por meio de talento e profissionalismo, nos ajudam a fazer história na Amazônia e no Brasil", afirma Melo, ao destacar o compromisso dos profissionais do Grupo Liberal com a qualidade da informação que se entrega ao público.

Mais premiados da história do Norte

Com um total histórico de 33 prêmios ao longo dos anos, o jornal O Liberal se destaca na 2ª posição da relação entre os mais premiados da história na região Norte. "A Crítica", do Amazonas, aparece em primeiro lugar no ranking. O Liberal também é o único veículo impresso de comunicação, em Belém, a ter destaque entre os cinco mais premiados na região Norte. Já o portal OLiberal aparece na 22ª posição do mais premiado da história na região com um total de 6 prêmios.

Para o fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual do Grupo Liberal, estar entre os grandes nomes do jornalismo nacional é uma satisfação enorme. E, segundo ele, o mérito do Grupo Liberal é um mérito graças à união da equipe. “É uma conquista da redação em geral, porque não é só uma foto, não é só uma matéria. São muitas pessoas envolvidas. Para colocar uma matéria no ar, para vê-la no site, nas redes sociais, no impresso, no YouTube e até na rádio são muitas pessoas envolvidas”, afirma Sarraf.

Tarso Sarraf, fotojornalista (Divulgação)

“Sou muito feliz de o meu nome estar nesse ranking nacional. Eu tenho que agradecer muito à empresa. Graças a Deus estamos trabalhando para fazer o melhor. O jornal O Liberal nos dá a liberdade de fazer o melhor do material que serve aos nossos leitores, aos assinantes. A gente está fazendo um serviço público, porque fazemos matérias de denúncias, curiosidades, entre outros de modo geral. Eu acho que não é uma conquista apenas minha, mas sim de toda a redação”, completa o fotojornalista.

Luciana Carvalho, repórter de OLiberal.com (Ivan Duarte / O Liberal)

A jornalista Luciana Carvalho, repórter de OLiberal.com, conta que se sente feliz e honrada pelo reconhecimento, que é fruto de um trabalho em equipe. “Isso só foi possível graças à oportunidade que me foi concedida pelo veículo e de, também, poder aprender todos os dias a fazer jornalismo com um time de profissionais incríveis, comprometidos e dedicados em levar sempre o melhor conteúdo para os leitores e seguidores. Esse é o reconhecimento do trabalho de toda a equipe da Redação Integrada de O Liberal”, destaca Luciana.