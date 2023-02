Listão da UFPA será divulgado nesta sexta-feira; confira o horário

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou que divulga nesta sexta-feira (17) o listão do Processo Seletivo 2023. Às 11h, será publicada uma mensagem do reitor da UFPA, no portal da universidade e nas redes sociais da Instituição. A partir das 11h15, o listão será liberado para acesso exclusivamente virtual no endereço listao.ufpa.br. Não haverá o listão impresso afixado no Campus Guamá.

"Adiantamos também que, à tarde, após o listão, será divulgado o Edital de habilitação ao vínculo institucional com a convocação das(os) calouras(os) para apresentação de documentos obrigatórios, em calendário a ser informado no edital", informou.

Na mesma tarde, também será disponibilizada a nota e a classificação individual de candidatos, para acompanhamento na área de inscrição.

"Já podes consultar na tua área de inscrição o resultado final das homologações. No site ceps.ufpa.br também já está disponível a demanda final das(os) candidatas(os) por vaga", detalhou a UFPA.

Concorrência

Na terça-feira (14), a UFPA disponibilizou a relação que descreve a demanda de candidatos por vaga. Psicologia, Fisioterapia e Medicina estão entre os dez cursos mais concorridos.

Já na última quarta-feira (15), a instituição divulgou uma série de recomendações para o processo de habilitação de matrícula, voltada aos futuros candidatos classificados. Entre as recomendações estão os documentos que devem ser apresentados para efetivar o vínculo com a universidade.

Para este ano, são ofertadas 7.380 vagas, sendo 3.594 de ampla concorrência, 3.594 do Sistema de Cotas e 192 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 192 cursos, nos 12 campi da UFPA.