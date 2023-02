Listão da Uepa 2023: divulgação do resultado sai neste sábado (18)

O listão dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2023 da Universidade do Estado do Pará (Uepa) será divulgado neste sábado (18), às 10h. São 52.987 inscritos para uma das 3.768 vagas em 31 cursos de graduação ofertados na capital e no interior do estado.

O curso de Fisioterapia, em Belém, é o mais concorrido entre os que se inscreveram nas Cotas Socioeconômicas: com a oferta de 12 vagas e demanda de 2.229 inscritos, a concorrência ficou em 185,7 candidatos por vaga.

Essa graduação também foi a mais concorrida entre aqueles que se inscreveram nas Cotas Étnico-Raciais (CER). Foram disponibilizadas oito vagas e a demanda foi de 460 inscritos, resultando em 57,5 por vaga.

Já entre os Não Cotistas (NCT), o curso mais procurado foi Medicina-Belém, com 50 vagas ofertadas, sendo 2.916 pessoas inscritas e 58,32 candidatos por vaga.

A demanda de todos os cursos pode ser acessada aqui.

A classificação dos candidatos para as vagas ofertadas no Prosel é realizada, exclusivamente, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.