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Julho em Belém: confira os horários dos principais espaços estaduais de lazer

Estação das Docas, Mangal das Garças e Parque Estadual do Utinga estão entre os espaços que terão funcionamento especial durante o período de férias

Hannah Franco
fonte

Veja os horários dos espaços estaduais de lazer durante as férias de julho em Belém (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Quem vai passar as férias de julho em Belém pode aproveitar uma programação variada em parques, museus e complexos turísticos da capital. Para atender moradores e visitantes, o Governo do Pará divulgou os horários de funcionamento dos principais espaços estaduais de lazer durante o mês.

Com a diminuição das chuvas e o aumento da circulação de pessoas pela cidade neste período, locais como a Estação das Docas, o Mangal das Garças, o Parque Estadual do Utinga e o Parque da Cidade seguem com atendimento regular, além de atividades especiais em alguns equipamentos culturais. Confira a programação:

Parque Urbano Belém Porto Futuro (Doca)

  • Aberto diariamente, das 6h às 22h.

Museu das Amazônias

  • Nos dias 19, 26 e 31 de julho, haverá programação externa na Varanda do Museu das Amazônias e no Parque de Bioeconomia, no Complexo Porto Futuro.

Estação das Docas

  • Domingo a quinta-feira: das 10h à 0h;
  • Sexta-feira e sábado: das 10h à 1h.

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Mangal das Garças

  • Aberto de terça a domingo, das 8h às 18h.
  • Fechado às segundas-feiras para manutenção.

Parque Estadual do Utinga

  • Aberto de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h.
  • Fechado às terças-feiras para manutenção.

Porto Gastronômico

  • Domingo e terça-feira: das 10h às 2h;
  • Segunda e quinta-feira: das 10h à 0h;
  • Quarta-feira: fechado;
  • Sexta-feira e sábado: das 10h à 1h.

Parque da Cidade

  • Funciona de terça a domingo, das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30.

Antes de sair de casa, vale conferir as redes sociais dos espaços para verificar possíveis alterações na programação ou nos horários de funcionamento.

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