Homilia deste domingo (19) reflete sobre escolhas humanas, bem e mal e a transformação pela fé

Durante a celebração do 16º Domingo do Tempo Comum, realizada neste domingo (19), o padre Cláudio Pighin refletiu sobre as parábolas apresentadas pelo evangelista Mateus e destacou a importância de acolher a Palavra de Deus como caminho para orientar a vida das pessoas.

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Na homilia, o sacerdote explicou que as parábolas da boa semente, do grão de mostarda e do fermento apresentam a relação entre o crescimento do bem e a presença do mal no mundo. Segundo ele, o Evangelho também aborda a atuação do inimigo, que age para espalhar aquilo que se opõe ao bem.

“A Palavra do Semeador insiste na urgência de acolher a Palavra de Deus para que deixe bons êxitos na nossa vida”, afirmou o padre, ao destacar que a mensagem central das parábolas está ligada à transformação que a fé pode promover.

Durante a reflexão, Cláudio Pighin também falou sobre a presença do bem e do mal na trajetória humana.

Ele ressaltou que as pessoas são influenciadas pelas experiências que recebem ao longo da vida e que, em muitos casos, atitudes negativas podem estar relacionadas às marcas deixadas por diferentes vivências.

“É verdade, eu creio que todo mundo deseja ser bom, mas infelizmente cada um dá aquilo que recebeu”, declarou.

O sacerdote afirmou ainda que algumas pessoas podem ter sido influenciadas por situações negativas desde cedo, o que interfere na forma como se relacionam com o mundo.

Outro ponto abordado na celebração foi a dificuldade de separar completamente o bem e o mal na realidade humana.

Para o padre, essas duas dimensões podem estar presentes na vida das pessoas, que nem sempre conseguem agir conforme seus próprios desejos de fazer o bem.

“Eu acho que o bem e o mal estão ambos presentes na vida das pessoas. De fato, todos nós desejamos ser bons, mas nem sempre conseguimos”, disse.

Ao continuar a reflexão, o sacerdote destacou que, segundo os ensinamentos do Evangelho, somente Deus teria a capacidade de compreender plenamente cada pessoa e suas escolhas. Ele afirmou que o amor divino pode atuar como elemento de renovação para aqueles que buscam mudar seus caminhos.

“Este amor de Deus é que recria a vida perdida. Ele, como um bom pai, espera de nossa parte reconhecê-lo como tal e pedir-lhe que guie a nossa vida e nos ilumine a fazer escolhas corretas”, afirmou.

Na parte final da homilia, Pighin retomou a imagem do fermento presente na parábola de Jesus, destacando que pequenas ações podem gerar transformações.

Segundo ele, a Palavra de Deus funciona como esse fermento capaz de contribuir para mudanças na vida das pessoas.

“Sem ela, a nossa vida não pode fermentar. É este fermento que nos ajuda a discernir o bem que está em mim e não se deixar cegar pelo mal que faz”, finalizou.

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