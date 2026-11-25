Homem pula da ponte de Outeiro e vídeo viraliza nas redes sociais

Cena foi registrada sobre o rio Maguari e chamou a atenção de moradores, que alertam para os riscos de saltar da estrutura

Homem pula da nova ponte de Outeiro e vídeo viraliza nas redes sociais ( Foto: Reprodução/Redes sociais )

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem pulando da nova ponte de Outeiro, em Belém. Nas imagens, ele salta de uma das partes mais altas da estrutura, sobre o rio Maguari. A pessoa que grava a cena chega a incentivar a atitude.

O registro chamou a atenção, mas também provocou preocupação entre moradores da região, que alertam para o perigo da prática. Pular da ponte não é uma atividade segura e pode provocar acidentes graves.

A Ponte Pastor Firmino Gouveia, conhecida como nova ponte de Outeiro, tem mais de 15 metros de altura em relação à água. Um salto dessa altura pode provocar impactos severos, traumas e até perda de consciência.

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Além da altura, as condições do rio Maguari aumentam o perigo. A região apresenta correntezas, variações de profundidade, circulação de embarcações e possíveis obstáculos submersos, fatores que também dificultam um eventual resgate.