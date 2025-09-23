Capa Jornal Amazônia
Guia de Bares chega a Belém com 13 locais e cardápios regionais com cerveja

O Liberal
fonte

Guia de Bares em Belém (Divulgação)

Belém passou a integrar, pela primeira vez, o Guia de Bares Brahma, uma rota inédita que percorre seis capitais brasileiras com foco na harmonização entre gastronomia e cerveja. De acordo com os organizadores, o objetivo é proporcionar uma experiência acessível e reforçar os laços de sociabilidade promovidos pelos bares. A cerveja, segundo a Ambev, segue como uma das bebidas mais consumidas no país, com versões cada vez mais variadas e com menor teor alcoólico. A ação segue até o dia 15 de outubro e inclui 13 bares tradicionais da capital paraense.

A capital paraense é uma das seis selecionadas pela Brahma e pela Academia da Cerveja, da Ambev, para fazer parte do projeto que une culinária regional a rótulos da marca. Cada um dos 13 bares participantes em Belém oferece pratos especiais que acompanham cerveja ou chopp, em combinações que vão de petiscos clássicos a receitas elaboradas com ingredientes amazônicos.

Rota inclui Box 49, The Beatles, Meu Garoto e outros

Entre os bares selecionados estão locais emblemáticos como o Box 49, no Ver-o-Peso, e o The Beatles, no bairro da Cidade Velha. A lista inclui ainda o Bar do Rubão, Meu Garoto, Baiúca, Bêra e outros estabelecimentos conhecidos dos belenenses. A proposta é valorizar ambientes que representam a cultura de boteco brasileira, destacando sabores e tradições locais.

Veja os bares e pratos do Guia Brahma em Belém

  • Armazém Belém: Filé Marabá com arroz à piamontese, farofa de ovo e batatas fritas + Chopp Brahma
  • Baiúca: Churrasquinho com espeto de carne bovina e linguiça + Brahma (garrafa)
  • Baiuca da Resenha: Pastel de cupim com cebola caramelizada
  • Rubão: Caranguejo, arroz e farofa + Brahma (600 ml)
  • Bêra: Unha de caranguejo com tucupi e jambu + Chopp Brahma
  • Black Pub: Croquete de carne seca com molho rosé
  • Meu Garoto: Carne de sol flambada na cachaça com jambu + Brahma (600 ml)
  • Box 49: Pirarucu na farofa de aviú + Brahma (600 ml)
  • Box 49 – Ver-o-Peso: Mix de peixes, camarões, arroz e feijão + Brahma (600 ml)
  • Brasa King: Bolinho de costela com jambu e macaxeira + Chopp Brahma
  • Bendita Marvada: Carne de sol acebolada com macaxeira
  • The Beatles: Charque com macaxeira + Brahma (600 ml)
  • Santo Buteco: Filé com catupiry e queijo do Marajó + Brahma (600 ml)

Iniciativa passa por outras cinco capitais brasileiras

Além de Belém, o Guia de Bares Brahma também está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Porto Alegre. Ao todo, mais de 120 bares integram a rota em todo o Brasil. A iniciativa reforça a importância econômica e cultural dos bares, que representam 3,6% do Produto

