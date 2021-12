Governo do Pará segue com vacinação itinerante em Marituba nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (9), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), segue com a vacinação itinerante contra a covid-19 no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

O cronograma, que começou nesta quarta (8) e segue até quinta, inclui 1ª e 2ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos e 1ª, 2ª e 3ª doses para pessoas de 18 anos ou mais.

Das 8h às 17h, no salão da Paróquia Menino Deus, na Rua Pedro Mesquita, 19-145, no bairro Boa Vista, na Praça Matriz, em Marituba.

Apesar da aplicação da vacina contra acovid-19 ser uma responsabilidade dos municípios, o Governo do Estado informou que disponibiliza uma equipe multiprofissional preparada para receber a população, como esforço para ampliar a imunização.

“Essa é mais uma ação para avançar com a vacinação no Estado e conter os índices da pandemia. Nosso objetivo é de que a ação passe, principalmente, pelos municípios com as menores coberturas vacinais e que chegue a população que ainda não nem a primeira dose ainda”, afirma o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Agenda municipal

A Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), também segue com o calendário municipal de vacinal contra a covid-19 nesta semana.

Até sexta-feira (10), haverá 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem foi vacinado até 29 de setembro; 3ª dose para quem tem 18 anos ou mais e que recebeu a 2ª dose até 5 de julho; e a dose adicional para imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose há 28 dias.

Essa agenda da prefeitura segue em dois pontos: Das 14h às 17h, no prédio da Vigilância em Saúde, no bairro Dom Aristides; e 24 horas por dia, no Hospital Augusto Chaves, na rodovia BR-316.

Os profissionais da saúde que ainda precisam tomar a 3ª dose podem procurar o prédio da Vigilância em Saúde, também das 14h às 17h, até sexta-feira.