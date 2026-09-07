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Governadora Hana Ghassan participa de desfile de 7 de Setembro em Belém

Durante o evento, governadora citou atuação das Forças Armadas e das forças de segurança no Pará

O Liberal
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Governadora Hana Ghassan (Divulgação)

A governadora do Pará, Hana Ghassan, participou na manhã desta segunda-feira (7) do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, realizado na avenida Presidente Vargas, em Belém. A programação reuniu integrantes das Forças Armadas, forças de segurança, instituições e o público para marcar a Independência do Brasil.

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Em entrevista, ela destacou a atuação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também citou as forças de segurança estaduais e municipais.

“Eu quero saudar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica como os guardiões da nossa soberania, da nossa integridade territorial e das nossas fronteiras. E é fundamental trazer a celebração da pátria pro nosso cotidiano: homenagear também a Polícia Militar, a Polícia Civil, os Bombeiros e as Guardas Municipais", iniciou. 

"Meu compromisso como governadora é honrar quem nos defende garantindo a eles respeito, estrutura e dignidade, entendendo também que a soberania só é plena quando o cidadão tem o direito de ir e vir com tranquilidade e paz", finalizou em seguida. 

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