Feira de Artesanato realiza edição do Círio com 120 expositores na Estação das Docas

Artigos religiosos, de moda, artesanato, gastronomia e muita diversão estarão disponíveis na Feira Art&Chic Belém – Edição Círio que ocorrerá no próximo dia 4 de outubro, na Estação das Docas, das 12h às 22h. O público poderá conferir mais de 120 expositores locais em uma programação que mistura empreendedorismo, fé e cultura. A entrada é gratuita.

A coordenadora do evento, Chrys Nery, ressalta que essa edição é marcada pelo simbolismo do Círio. “O Círio representa o maior momento cultural e religioso do nosso Pará. Unir essa atmosfera de fé e tradição ao incentivo ao empreendedorismo é uma grande realização. Esta edição é uma das mais especiais justamente porque carrega a energia de união e esperança que a festa proporciona”, ressalta.

A Feira serve como uma vitrine para os pequenos empreendedores que superaram várias dificuldades. O jovem Patrick Carvalho, e sua mãe Sandra Morais Carvalho, estão há três anos no segmento de arte sacra. Eles encontraram uma das primeiras oportunidades para mostrar o trabalho em uma das edições da Feira Art&Chic Belém.

A ideia de trabalhar com arte sacra surgiu em um momento delicado, quando Sandra enfrentava a depressão. “De forma despretensiosa eu disse para minha mãe que pintaria uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Desde então fomos nos aperfeiçoando e, três anos depois, seguimos firmes no propósito. Não vendemos apenas imagens, levamos fé em cada peça que produzimos”, diz Patrick.

Para esta edição, mãe e filho prometem uma coleção inédita. “ Estamos preparando peças com riqueza de detalhes amazônicos, mas sem perder a tradição e a fé”, adianta.

INCLUSÃO - A programação também traz iniciativas que destacam a inclusão e o acolhimento. Nesta edição, a feira contará novamente com o Espaço Inclusivo, área dedicada a expositoras que são mães de crianças atípicas.

O evento promove ainda um bate-papo multidisciplinar sobre o tema “Explorando sabores: Como tornar a alimentação uma aventura divertida”, com a participação da psicopedagoga Terezinha Ferreira, da fonoaudióloga Sarah Cutrim, da pedagoga especializada em ABA e DI Núbia Farias e da nutricionista Kelen Morais.

O espaço inclusivo também terá apresentações especiais, com o talento do dançarino autista Miguel Fernandes e do Grupo de Dança Mauro Santos. Para completar, a programação musical vai animar a Estação das Docas com shows de Adson Baia e Wenderson FP, da banda Valkyria e da cantora Rafaela Travassos.

Serviço: Feira Art&Chic Belém – Edição Círio

Entrada gratuita

Data: 4 de outubro

Horário: das 12h às 22h

Local: Armazém 3 - Estação das Docas