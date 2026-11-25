Campanha arrecada doações para mulheres vítimas de violência no Pará; confira

O projeto busca garantir o amparo material às mulheres, contribuindo para o resgate da autoestima delas ( Foto: Foto: Divulgação | DPE-PA )

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) promove a campanha de arrecadação de Natal do projeto “Arara das Manas”. A iniciativa busca mobilizar a sociedade paraense em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente aquelas vítimas de violência patrimonial assistidas pela instituição.

Até o dia 10 de dezembro, serão arrecadadas roupas novas e seminovas, calçados e acessórios, como bolsas, colares, brincos e cintos. As doações podem ser entregues na Casa da Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Pará, localizada na avenida 16 de Novembro, nº 85, no bairro da Campina, em Belém. A campanha é realizada por meio do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero (Nugen).

Criado em 2021, o projeto “Arara das Manas” surgiu a partir da identificação de uma realidade recorrente nos atendimentos realizados pelo Nugen: mulheres que, ao romperem o ciclo da violência doméstica, encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes privadas de seus próprios pertences e de recursos financeiros para reconstruir suas vidas.

A iniciativa busca garantir, para além da assistência jurídica, o amparo material às assistidas, contribuindo para o resgate da autoestima, o fortalecimento da autonomia e a promoção da dignidade dessas mulheres. A coordenadora do Nugen, defensora pública Larissa Machado, destaca a importância da mobilização da sociedade no enfrentamento à violência de gênero.

“Muitas mulheres que chegam à Defensoria Pública, após vivenciarem situações de violência doméstica, precisam reconstruir suas vidas a partir de condições de extrema vulnerabilidade. O projeto ‘Arara das Manas’ nasce dessa compreensão de que a nossa atuação precisa ir além da assistência jurídica. Por meio da solidariedade, podemos contribuir para o resgate da autoestima, da dignidade e da autonomia dessas mulheres, oferecendo condições para que elas possam recomeçar”, ressalta a defensora pública.

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Destruição das roupas das vítimas

Prevista na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), a violência patrimonial é caracterizada por condutas que envolvem a retenção, subtração ou destruição de bens, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, valores e recursos econômicos da mulher. A destruição de roupas e calçados, a retenção de documentos e o controle indevido dos recursos financeiros são exemplos dessa forma de violência, que pode comprometer a independência da mulher e dificultar o rompimento de relacionamentos abusivos.

Em 2025, o Nugen prestou atendimento a 7.187 mulheres, sem contabilizar o público alcançado pelas atividades de educação em direitos. Além da assistência jurídica, o Núcleo oferece acolhimento psicossocial e desenvolve projetos voltados ao fortalecimento da autonomia feminina (Com informações da Defensoria Pública do Estado do Pará).

Serviço:

Campanha de arrecadação de Natal - Projeto Arara das Manas

O que doar: roupas novas e seminovas, calçados e acessórios em bom estado de conservação.

Prazo para doações: até 10 de dezembro de 2026.

Ponto de coleta: Casa da Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Endereço: avenida 16 de Novembro, nº 85, bairro da Campina, Belém.