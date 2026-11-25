Pará soma 60 feminicídios em 2026 e mantém alerta contra violência às mulheres

O Pará registrou 60 casos de feminicídio entre 1º de janeiro e 17 de novembro de 2026, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O número representa uma redução de 15,49% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 71 ocorrências. Nesta quarta-feira (25), Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a data reforça a necessidade de ampliar o debate sobre a violência de gênero, que nem sempre deixa marcas visíveis no corpo, mas pode provocar consequências profundas na saúde mental das mulheres.

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“O Pará possui dimensões continentais e uma geografia complexa, marcada por rios, estradas precárias e comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e rurais de difícil acesso. Essa distância geográfica muitas vezes se traduz em distância institucional, já que faltam delegacias especializadas, centros de referência, abrigos e transporte público em grande parte do interior”, afirma Vanessa Albuquerque de Campos, advogada e presidente da Rede Mulheres da Amazônia (REMA), de Belém. Ela reforça que o isolamento comunitário e o estigma social dificultam ainda mais o rompimento do silêncio em casos de violência.

A Rede Mulheres da Amazônia (REMA) é uma organização que atua na linha de frente do enfrentamento à violência contra as mulheres no Pará, unindo acolhimento humanizado, orientação e prevenção. A escuta qualificada, as orientações jurídicas e os círculos de diálogo são parte das ações de fortalecimento para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Perspectivas

Para a advogada e presidente da REMA, não é possível combater a violência de gênero na Amazônia sem enfrentar o racismo estrutural e ambiental. Ela explica que as mulheres negras, indígenas e quilombolas são as que mais sofrem com a precarização do trabalho e com a ausência de serviços públicos. Além disso, as mulheres trans são parte do grupo que sofre com a violência, de acordo com Vanessa Albuquerque.

“A violência contra mulheres trans muitas vezes é marcada pela expulsão de casa ainda na juventude, além de agressões físicas e psicológicas cometidas por parceiros íntimos e da transfobia institucional, que dificulta o acesso ao emprego formal e acaba empurrando muitas delas para situações de extrema vulnerabilidade socioeconômica”, explica.

Um dos temas que merece atenção é a violência psicológica, já que a agressão física nem sempre é o ponto de partida. A violência pode começar em um ciclo silencioso, disfarçado de cuidado, ciúme excessivo, controle sobre roupas e amizades, humilhações constantes e manipulação emocional. De acordo com a advogada, dar nome a essas práticas ajuda a mulher a identificar os sinais iniciais do abuso e a buscar ajuda antes que a violência escale para o risco letal.

Muitas mulheres em situação de violência sofrem com a dependência financeira em parceiros abusivos. Por isso, uma das estratégias, segundo a presidente, é investir em ações formativas, que devolvem à mulher o poder de escolha e a dignidade, por meio de capacitação profissional, educação financeira, estímulo ao empreendedorismo e projetos ligados à arte, à cultura e à economia criativa.

“Nenhuma mulher está sozinha, e nenhuma violência deve ser naturalizada. Às mulheres que hoje vivem sob o medo, dizemos que existe saída, existe rede de apoio e existe vida digna além da dor, e nós seguiremos firmes, acolhendo, educando e fortalecendo mulheres para que todas tenham o direito básico de viver livres, seguras e inteiras”, encerra Vanessa Albuquerque.

Delegacias especializadas

De acordo com a Polícia Civil, o Pará conta com 21 delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) e 26 Salas Lilás, que são espaços de acolhimento humanizado voltado a mulheres e meninas em situação de violência, com equipes capacitadas para realizar uma escuta qualificada, oferecendo suporte psicológico, social e jurídico.

Há também atendimento pela Deam Virtual e pela Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem). Todas as delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber os casos que são devidamente investigados.

A PCPA reforçou que denúncias podem ser feitas por meio dos canais de denúncias anônimas: Disque Direitos Humanos, via 100, Central de Atendimento à Mulher, via 180 e Disque-Denúncia 181.

No Pará, há uma rede de atendimento, proteção e prevenção aos crimes de violência contra a mulher, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A pasta exemplifica a Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem), o sistema “Alerta Pará Mulher”, a ferramenta “SOS MUlher”, além do aplicativo SOS Maria da Penha e do Programa Pró-Mulher Pará.

“Todos com o intuito de aproximar às mulheres das forças de segurança e reforçar o atendimento às vítimas em situações de vulnerabilidade. Ainda no contexto da prevenção, o Pará já realizou quatro fases da Operação Escudo Feminino”, com um total de 5.841 mulheres atendidas e 139 prisões de agressores em todo o Estado”, reforça a nota da secretaria.