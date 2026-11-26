Black Friday antecipada atrai clientes ao comércio de Belém

No setor de roupas e calçados, descontos de até 60% chamam a atenção de compradores

Anualmente, na última sexta-feira de novembro, comerciantes e prestadores de serviços de setores variados ofertam produtos com preços abaixo do mercado, devido à Black Friday. Mas antes que o dia oficial chegue, lojistas já antecipam as promoções e atraem clientes. No comércio de Belém, nesta quinta-feira (26), roupas e sapatos com até 60% de desconto chamam a atenção dos compradores.

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A autônoma Dielle Garcia Monteiro, de 27 anos, não busca por itens específicos e nem tem limite de gastos para este ano. Em uma loja de calçados, na manhã desta quinta-feira (26), buscava por sandálias de cores e modelos variados. ”Algumas coisas estão boas, já outras eu acho que não estão muito em conta”, diz.

Dielle Garcia Monteiro, autônoma (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A expectativa dela é que, até a sexta-feira (27), os descontos aumentem e ocorram promoções relâmpago: “Com certeza vai ter. Estou vendo mesmo alguma coisa que me agrade.”

Em 2026, a Black Friday tem surpreendido a copeira Simone Farias, de 50 anos. Ela foi ao comércio acompanhada pela mãe, a aposentada Cipriana Farias, de 73 anos, com a missão de encontrar tênis e sapatilhas. Neste ano, o objetivo de Simone é investir em calçados para o uso diário.

Cipriana Farias, aposentada, e Simone Farias, copeira (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Olha, os preços caíram realmente, porque às vezes é só ilusão. Tem lojas que fazem [promoção], realmente. Tem lojas que não”, conta. O limite de gastos de Simone está alto, pois considera a compra de produtos que serão utilizados durante todo o ano.

Evento especial

Enquanto alguns aproveitam a Black Friday para renovar o armário, uns buscam peças para ocasiões específicas e outros unem as duas oportunidades, como a aposentada Sônia Moraes, de 68 anos. Enquanto circulava pelo comércio de Belém, nesta quinta-feira (26), ela buscava, também, por acessórios.

Sônia Moraes, aposentada (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Sônia, entretanto, possuía uma missão maior: encontrar uma roupa para a festa de 15 anos da bisneta. “Amanhã é um grande sonho, uma realização”, celebra.

“É um momento, uma data que se espera o ano todo. Então, a gente tem que aproveitar. A gente passa o ano ‘todinho’ economizando para essa espera. Eu digo mesmo, tem que aproveitar”, recomenda a aposentada.

BLACK FRIDAY ANTECIPADA < > Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Preparação antecipada

Há 24 anos, a empresária Joana D’Arc Oliveira investe no setor de vestuário. Em 2026, a organização para a Blacck Friday foi antecipada e já têm apresentado resultados no empreendimento. “Está incrível. A gente se preparou bem, não poderia esperar menos. Graças a Deus está muito bom”, diz.

Para o dia oficial de descontos, Joana planejou ações diferentes: “A gente sempre traz uma grande surpresa para o último dia. A gente realmente preparou algo incrível para as nossas clientes.”

Joana D'Arc Oliveira, empresária (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Apesar de, tradicionalmente, as promoções durarem até a última sexta-feira de novembro, a empresária decidiu estender até sábado. Os descontos são estabelecidos conforme as marcas, coleções e estoque.

“Aqui na loja a gente faz um desconto maior nas peças de grandes marcas, que é o que sobrou de algumas peças, como tamanho único. A gente precisa limpar o estoque para entrar coleção nova, essas peças entram com maior desconto”, fala.