Black Friday 2026 chega a shopping de Belém com ofertas e atrações

O período de Black Friday chega a Belém com uma programação que reúne oportunidades de compras, entretenimento e experiências para os clientes. Entre os dias 26 e 30 de novembro, um shopping localizado na Augusto Montenegro terá ofertas especiais nas lojas e ações interativas, incluindo distribuição de brindes e uma programação musical.

Além dos descontos oferecidos pelas operações, a campanha contará com duas ativações voltadas aos clientes cadastrados no Programa de Benefícios: o Parque Fone, uma dinâmica premiada, e a Caixa Surpresa, que reserva a possibilidade de conquistar brindes especiais. Entre os itens disponíveis estão perfumes, air fryers, escovas secadoras, produtos oferecidos pelos lojistas e outras surpresas.

Para participar das ativações, é necessário cadastrar as notas fiscais das compras no aplicativo do Parque Shopping Belém. A quantidade exigida varia de acordo com a categoria do cliente no programa: uma estrela, R$ 500 em notas fiscais; duas estrelas, R$ 400; e três estrelas, R$ 300.

A programação também terá espaço para a diversão. Na sexta-feira, 27 de novembro, o público poderá participar de uma ação especial de karaokê. Na mesma data, o shopping funcionará em horário estendido, das 10h às 23h, ampliando as possibilidades para quem deseja aproveitar as ofertas com mais tranquilidade.

Para a gerente de Marketing do Parque Shopping Belém, Raquel Oliveira, a Black Friday representa uma oportunidade importante tanto para o comércio quanto para os consumidores.

“A Black Friday é um momento que aquece as vendas e movimenta o comércio. É uma oportunidade para os clientes adquirirem produtos desejados com preços mais atrativos e também anteciparem as compras de Natal”, destaca.

Serviço

Black Friday 2026