Black Friday: quando as compras por impulso podem se tornar um problema?

Psicóloga explica como identificar a compulsão por compras e seus impactos emocionais e financeiros

A psicóloga recomenda definir um limite de gastos, listar itens necessários e comparar preços antes de comprar ( Foto: Divulgação )

A proximidade da Black Friday, período marcado por descontos e promoções, aumenta o interesse dos consumidores por ofertas. No entanto, a facilidade de acesso aos produtos e as estratégias de marketing podem estimular compras não planejadas e, em alguns casos, agravar comportamentos de consumo impulsivo.

Uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box apontou que 46% dos brasileiros já compraram por impulso para se sentirem melhor emocionalmente. O levantamento, realizado em setembro de 2025, também identificou que 54% dos entrevistados haviam acumulado dívidas relacionadas a questões emocionais ou de saúde mental. Em uma nova edição, em 2026, esse percentual chegou a 70%.

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Os dados apontam uma relação entre questões emocionais e dificuldades financeiras. Segundo a psicóloga Márcia Oliveira, professora da Afya Bragança, gostar de promoções, fazer compras por impulso ou sentir arrependimento após uma aquisição não significa, necessariamente, ter compulsão por compras. A diferença está na frequência, na intensidade e na dificuldade de controlar o comportamento.

Como identificar os sinais?

A compra pode funcionar como uma tentativa de aliviar emoções como ansiedade, tristeza, frustração, solidão e sensação de vazio. Nesses casos, adquirir um produto proporciona satisfação momentânea, mas pode ser seguido por culpa, arrependimento e preocupação com as despesas.

Quando o comportamento se repete, pode surgir um ciclo em que a pessoa volta a comprar para tentar aliviar o desconforto emocional. Entre os sinais de alerta estão a preocupação excessiva com promoções, a ansiedade diante da possibilidade de perder uma oferta, os gastos acima do orçamento e a dificuldade de interromper as compras.

Também podem ocorrer comportamentos como esconder produtos adquiridos, omitir valores gastos e evitar conversas sobre a situação financeira.

A especialista destaca que o principal sinal de preocupação não é gastar muito em uma única ocasião, mas repetir o comportamento mesmo diante de consequências negativas. Tentativas frustradas de interromper as compras e prejuízos financeiros, emocionais ou familiares também merecem atenção.

Redes sociais e estratégias de marketing

O ambiente digital pode intensificar o consumo impulsivo. A exposição frequente a produtos, anúncios personalizados e estilos de vida divulgados por influenciadores pode despertar desejos de compra e estimular comparações.

Durante a Black Friday, estratégias como ofertas relâmpago, contadores regressivos e mensagens de estoque limitado aumentam a sensação de urgência e reduzem o tempo de reflexão antes da aquisição.

Segundo Márcia Oliveira, essa facilidade pode favorecer a repetição das compras entre pessoas que utilizam o consumo como uma maneira de lidar com emoções difíceis.

Como evitar compras por impulso?

Para reduzir os riscos de gastos desnecessários, a psicóloga recomenda estabelecer um limite financeiro, organizar uma lista de produtos realmente necessários e comparar preços antes de finalizar uma compra.

Outra orientação é refletir sobre a motivação da aquisição: o produto atende a uma necessidade ou a compra está sendo utilizada como uma forma de aliviar alguma emoção?

A família também pode contribuir para identificar comportamentos preocupantes, desde que a abordagem seja feita sem julgamentos ou acusações. Quando existem prejuízos importantes, como endividamento, conflitos familiares ou sofrimento psicológico, a recomendação é buscar acompanhamento especializado.

A psicóloga ressalta que a Black Friday não precisa ser encarada como um problema, já que as compras podem atender a necessidades reais e proporcionar satisfação. O sinal de alerta aparece quando o consumidor perde a capacidade de decidir se deseja ou não comprar.