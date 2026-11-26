Belém recebe encontro sobre bioeconomia e negócios sustentáveis na Amazônia

Um dos temas será o potencial turístico de Belém após a COP 30 ( Foto: Divulgação )

A bioeconomia e a sustentabilidade na Amazônia estão entre os temas do 1º Encontro Paraense de Administração (EPAD 2026), realizado nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), no Balacool Hall, em Belém. O evento reúne profissionais, pesquisadores, empresários e estudantes para discutir inovação, gestão e alternativas de desenvolvimento econômico para a região.

Com o tema “Amazônia Inteligente: Gestão, Inovação e Bioeconomia em Ação”, o encontro é promovido pelo Conselho Regional de Administração do Pará (CRA-PA). Um dos destaques da programação será o painel sobre empreendedorismo, bioeconomia e sustentabilidade, marcado para sexta-feira (27), das 13h30 às 14h45.

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A discussão contará com a participação dos administradores Rogério Bohn, Isan Anijar e Ailton Ramos, com mediação de Ivaldo Melo Jr. Entre os assuntos previstos estão a criação de negócios com responsabilidade socioambiental, o turismo sustentável e a conexão da Amazônia com mercados internacionais. A proposta é discutir como aproveitar o potencial econômico e natural da região sem desconsiderar os impactos ambientais e sociais.

Turismo e inovação na Amazônia

Um dos pontos abordados será o potencial turístico de Belém, que ganhou projeção internacional após sediar a COP 30. A discussão também envolve a necessidade de planejamento, qualificação profissional e estratégias para transformar a visibilidade da capital paraense em oportunidades econômicas.

Outro tema é a aproximação com mercados e ecossistemas de inovação de outras regiões do mundo, com possibilidade de parcerias e intercâmbio de experiências.

O painel também pretende discutir o papel da Administração diante das mudanças tecnológicas, das exigências ambientais e das novas demandas sociais. Entre os desafios está a preparação de gestores e empreendedores para conciliar resultados econômicos com responsabilidade ambiental.

Programação do EPAD 2026

Além da bioeconomia, o encontro aborda temas como inteligência artificial, ensino superior, cooperativismo, inovação e administração pública. A programação reúne representantes do Sistema CFA/CRAs de diferentes estados, incluindo o presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Leonardo Macedo.