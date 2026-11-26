Sessão sobre data center em Belém é marcada por dúvidas e questionamentos

Entre os principais pontos debatidos estiveram o consumo de água e energia, os possíveis impactos sobre as comunidades do entorno e a situação do licenciamento ambiental

A sessão que discutiu a implantação do data center BEL1, em Belém, nesta quinta-feira (26), foi marcada por dúvidas e questionamentos sobre os possíveis impactos ambientais e sociais do empreendimento. Durante o encontro, realizado no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), representantes do poder público e moradores cobraram esclarecimentos sobre o projeto e suas consequências para a população do entorno.

O encontro foi promovido pela vereadora Marinor Brito e reuniu representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), da empresa Elea, responsável pelo projeto, e moradores das comunidades próximas à área prevista para a instalação do empreendimento. Entre os principais pontos debatidos estiveram o consumo de água e energia, os possíveis impactos sobre as comunidades do entorno e a situação do licenciamento ambiental.

O projeto de implantação do data center BEL1, previsto para a área portuária de Miramar, em Belém, ainda está na fase de elaboração dos estudos ambientais, e os pedidos de licenciamento não foram apresentados aos órgãos competentes. A informação foi confirmada pelo promotor de Justiça Márcio Maués, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

“Foi informado à empresa que os estudos ainda estão em elaboração e que as licenças serão solicitadas no momento adequado. Houve, de fato, um anúncio que despertou a atenção e a preocupação do Ministério Público, por se tratar de um empreendimento novo, com possíveis impactos ambientais e sociais importantes. Por isso, instauramos um procedimento para acompanhar a expedição das licenças, os requerimentos e os requisitos técnicos, a fim de garantir que tudo ocorra dentro da legalidade”, comenta.

O promotor explicou que o Ministério Público ainda acompanha o caso e não descarta recorrer à Justiça caso identifique alguma irregularidade. Segundo ele, a instituição aguarda o acesso aos estudos para avaliar o projeto e, se necessário, solicitar correções.

“Estamos ainda apurando, conversando e dialogando. Caso seja necessário mais à frente e identifiquemos alguma situação de ilegalidade que justifique uma medida, vamos judicializar. Mas, por enquanto, não há nada nesse sentido. A empresa nos informou que os estudos do projeto ainda estão em elaboração e que, em um prazo compatível com o cronograma, compartilhará as informações conosco para que possamos analisá-las e verificar se há necessidade de solicitar alguma correção. Mas, por enquanto, ainda não recebemos esse material”, afirma.

Preocupação da comunidade

O consumo de água previsto para o funcionamento do data center é uma das principais preocupações dos moradores do Barreiro. O secretário de Relações Institucionais da Associação de Moradores da Comunidade Miramar-Shalom, Domingos Oliabe, questiona os possíveis efeitos da estrutura sobre o abastecimento e a qualidade de vida das comunidades próximas.

“Estamos lutando para que isso não aconteça, porque o impacto será desastroso. Primeiro, os técnicos e grandes estudiosos dizem que há um consumo muito grande de água para a refrigeração. Já não temos água de qualidade no município. O pouco que temos, teremos que dar para o data center. Enquanto isso, há empresas que vão construir o empreendimento e ganhar milhões com isso”, comenta.

O representante também questionou quem será beneficiado diretamente pelo projeto e defendeu que os direitos dos moradores sejam considerados durante o processo de implantação. Domingos demonstrou preocupação com os possíveis impactos sobre outros bairros próximos, como Telégrafo e Sacramenta. Ele mencionou ainda a possibilidade de remoção de 856 famílias, apontada como uma das questões que preocupam os moradores.

“A sociedade intelectual, técnicos e estudiosos do meio ambiente estão dizendo que isso vai causar um transtorno para o município de Belém. Belém já é quente, já é desestruturada. Nós temos que receber um impacto desse e ainda ser obrigados a expulsar 856 famílias de suas casas? Isso é inaceitável, isso é inaceitável. Nós não vamos aceitar isso, não vamos aceitar”, comenta.

Exigências legais

A vereadora Marinor Brito afirmou que a sessão especial teve como objetivo esclarecer à sociedade e às autoridades locais os objetivos da implantação do data center. Ela destacou que o empreendimento precisa cumprir as exigências legais para obter o licenciamento ambiental, incluindo a apresentação de estudos de impacto ambiental, social e de vizinhança, além da abertura dos processos necessários junto à Prefeitura de Belém e ao Governo do Pará.

“Estamos aqui para garantir transparência, assegurar que todo o processo legal seja cumprido e que possamos ter este ou qualquer outro empreendimento em nossa cidade, independentemente da área, desde que respeite as regras constitucionais, o Estatuto da Cidade e as leis específicas que tratam dessa questão”, observa.

“Vivemos um momento difícil, de crise climática, falta de água e energia absolutamente cara em nossa região. Precisamos, portanto, tomar as providências necessárias para que os impactos deste ou de qualquer outro empreendimento não causem danos sociais e ambientais à nossa população”, completa a vereadora.

Posicionamento da empresa

Já o CEO da Elea, Alessandro Lombardi, defendeu a continuidade das conversas com os moradores e afirmou que a empresa está preparando a documentação técnica necessária para dar andamento ao processo de licenciamento do data center. “Estamos em diálogo com a comunidade e na preparação dos estudos para submissão dos projetos às autoridades competentes, a fim de que sejam licenciados. Entendo que o encaminhamento é a Elea continuar o diálogo que iniciou hoje com a comunidade”, diz.

Sobre o acompanhamento do Ministério Público, Lombardi considerou natural a atuação da instituição e afirmou que o procedimento contribui para garantir o cumprimento das normas e exigências legais.

“É natural e correto, porque os data centers precisam seguir normas. O encaminhamento do Ministério Público nada mais é do que um controle jurídico do que está sendo feito, para garantir que todas as etapas do processo sejam cumpridas conforme a lei. Na verdade, estamos felizes que o Ministério Público seja parte da equipe que vai acabar decidindo sobre o futuro do digital do Pará”, acrescenta.

Lombardi também afirmou que o projeto do data center BEL1 prevê um sistema de refrigeração a ar, que, segundo ele, utiliza menos água do que os modelos baseados em refrigeração hídrica. Embora o sistema necessite de água para a manutenção do circuito fechado, o recurso não é a base do processo de refrigeração. “Esse tipo de data center utiliza uma quantidade enorme de água, mas não é o caso do nosso projeto. E, caso a população não a implantação, nós iremos respeitar”, afirma.

Sobre o projeto

O data center BEL1 terá capacidade de 7,5 MW e será voltado a operações de inteligência artificial e serviços em nuvem. O fornecimento de energia será feito pela subestação Miramar, operada pela AXIA

A reportagem solicitou um posicionamento sobre o projeto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), à prefeitura de Belém e ao MPPA sobre os últimos andamentos da implantação do data center.

Em nota, a Semas informou, que, no momento, não possui nenhum processo de licenciamento ambiental em andamento relacionado a atividades de data centers.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que o licenciamento para o funcionamento do data center foi por meio da Semas. "Todos os estudos técnicos relativos ao licenciamento ambiental da obra competem ao Estado", pontua.