Belém pretende plantar 120 mil novas árvores até 2024

Belém pretende plantar 120 mil novas árvores. A política pública de arborização inicia, na manhã da próxima segunda-feira (5), às 9h, com o plantio de mais de duas mil árvores distribuídas em vários pontos da cidade realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Até 2024, a Prefeitura depretende plantar 120 mil novas árvores. A política pública deinicia,, às 9h, com o plantio de mais de duas mil árvores distribuídas em vários pontos da cidade realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ().

Serão 1 mil árvores somente na avenida Augusto Montenegro. O ponto de partida será a esquina da rua da Marinha, no bairro da Marambaia. A primeira das 1.000 novas mudas será plantada por um aluno da rede municipal de ensino e marcará oficialmente o início da Semana do Meio Ambiente.

A Semana terá como tema “A Mudança Climática em Nossas Mãos”. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, a secretária municipal de Meio Ambiente, Christiane Ferreira, e demais autoridades, participarão do evento.

“O tema para a Semana do Meio Ambiente 2023 foi escolhido para provocar uma reflexão. Estamos vivenciando uma mudança em nosso clima e sentindo na pele o impacto dessa alteração. Precisamos entender que nossas atitudes impactam diretamente nas condições climáticas de nosso planeta. É hora de darmos as mãos e estarmos juntos pelo meio ambiente”, explica a secretária municipal de Meio Ambiente.

Entre os dias 5 e 11 de junho, serão plantadas 2.226 árvores em diferentes pontos da cidade. A titular da Semma ressalta, porém, que apesar do número expressivo de árvores plantadas durante este período, a programação não se resume à atividade.

“Além da intensificação do plantio, a Semana do Meio Ambiente contará também com exibição de filmes educativos sobre a temática, exposições, trilhas ecológicas, oficinas de reciclagem, implantação de pontos de descarte de lixo eletrônico e também a promoção de uma roda de conversa com a comunidade sobre alternativas para o aproveitamento de resíduos sólidos”, detalha Christiane Ferreira.

Plantio

No dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio de Ambiente, 356 árvores frutíferas serão plantadas simultaneamente em 178 escolas municipais. No Bosque Rodrigues Alves, haverá também o plantio de 110 árvores. Entre as espécies escolhidas estão o cumaru, mogno, angelim, mogno brasileiro e cujaçu. A data também foi escolhida para o plantio de ipês na praça Santuário, na avenida Generalíssimo Deodoro, onde ficava a samaumeira que precisou ser removida.

Na terça-feira, 6, será a vez do viaduto Daniel Berg, na avenida Júlio César, ganhar novo cenário. Serão plantadas 641 novas árvores no entorno do elevado, sendo elas 13 mudas de samaumeiras, 175 mudas de buriti, 380 mudas de açaí e 73 mudas de abricó. Na quarta-feira, 7, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente inicia o plantio de 36 novas mangueiras no centro da cidade.

O número corresponde à quantidade de árvores dessa espécie que precisou ser suprimida nos anos de 2021, 2022 e nos cinco primeiros meses de 2023. O replantio ocorrerá na travessa Benjamin Constant, na avenida Nazaré, avenida Alcindo Cacela, rua Boaventura da Silva, avenida Gentil Bittencourt, avenida Governador José Malcher e travessa 14 de Março.

Na sexta-feira, 9, o bairro do Bengui, receberá a equipe da Semma para a arborização da rua Betânia, nas proximidades da Augusto Montenegro, além de 66 mudas de árvores haverá o plantio de grama esmeralda no local.

No sábado, 10, a partir das 19h, o plantio de 17 mudas de umari, árvore nativa do Brasil, marcará a inauguração do “Caminho dos Umaris”, localizado na avenida Marechal Hermes, próximo ao Complexo Turístico Ver-o-Rio. O nome "umari" ou "mari" tem origem na palavra "y-mori" da língua indígena, que significa "árvore que verte água", em referência à característica da planta em verter água pelos brotos, no início da estação pluvial, a ponto de molhar a terra.

Circuito - Durante a abertura da Semana do Meio Ambiente, haverá também o lançamento do Circuito Socioambiental, que consiste em um projeto itinerante de formação de “Guardiões do Meio Ambiente”.

O objetivo do Circuito Socioambiental é propor práticas e reflexões sobre meio ambiente a serem aplicadas pelos munícipes. A certificação dos primeiros guardiões do meio ambiente ocorrerá no final do mês com o mutirão de paisagismo nas áreas verdes indicadas pela comunidade.

“Por meio do Circuito, a Prefeitura está propondo que a comunidade assuma seu lugar no processo de decisão. Queremos promover o sentimento de pertencimento e fazer com que mais pessoas entendam que aquele território faz parte de suas vivências”, explica a coordenadora de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário da Semma, Rosa Cruz.

Durante os encontros com a comunidade haverá a construção da cartografia social desse território e os moradores apontarão os pontos críticos de descarte de resíduos sólidos e os locais que precisam ser arborizados.

A partir da cartografia será construído o mutirão em que a Prefeitura de Belém e a sociedade civil atuarão juntos no resgate desses pontos e na arborização das áreas. A abertura do circuito ocorrerá na quarta-feira, 7, às 9h, na praça Isa Cunha, no bairro da Pratinha.

Tecnologia

Outra novidade da Semana do Meio Ambiente 2023 é a instalação de pontos de descarte de lixo eletrônico como computadores, tablets, celulares e câmeras que não estão sendo mais usados, seja porque ficaram obsoletos ou por não funcionarem mais.

Entre os dias 5 e 11 de junho, esse tipo de material poderá ser entregue em postos montados no Horto Municipal, na praça Araújo Martins, no bairro de São Brás, na avenida Doca de Souza Franco, próximo à Marechal Hermes e no Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro.

Os postos funcionarão de 9h às 16h, de segunda a quarta-feira e de 9h às 13h, de quinta a domingo. No shopping o serviço funcionará a partir das 10h. O trabalho será desenvolvido em parceria com o Instituto Descarte Correto.

Além de estabelecer uma cadeia eficiente de coleta, triagem e reciclagem de resíduos eletrônicos, a parceria entre a Prefeitura de Belém e o instituto contribui para a redução do impacto ambiental, evitando a contaminação do solo, da água e do ar, ao mesmo tempo em que promove a inclusão digital na comunidade, isso porque a cada dez computadores recebidos para a reciclagem um novo será entregue para o município.

Bosque

O Jardim Zoobotânico da Amazônia – Bosque Rodrigues Alves estará de portas abertas durante todos os dias da Semana do Meio Ambiente, das 8 às 16h. Diariamente haverá exposição de animais taxidermizados, de crânios de animais silvestres, de répteis e do gavião asa de palha. Entre os dias 5 e 9 haverá trilha monitorada a partir das 10h com início no portão principal.

No final de semana, dias 10 e 11, haverá oficina de compostagem e uma programação específica para as crianças, o “VetKids”, quando os pequenos poderão aprender um pouco sobre a rotina dos médicos veterinários que atuam no Bosque e a cuidar corretamente de seus animais de estimação. O “VetKids” ocorrerá de 9h às 12h. Não é necessário fazer inscrição para participar.

Horto

A praça Milton Trindade, conhecida como Horto Municipal, também será palco de atividades desenvolvidas em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Entre os dias 5 e 11 de junho, os educadores ambientais da Semma receberão crianças e jovens para uma trilha ecológica.

Na trilha será possível conhecer um pouco mais sobre as espécies de vegetais que existem no local, entre elas a imponente Samaúma e o famoso Pau Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail: ceadcsemma@gmail.com.

Durante todos os dias da Semana do Meio Ambiente, também haverá EcoFeira de produtos sustentáveis e a oficina infantil “Pintando e Colando com a Natureza”. Na quarta-feira, 7, às 10h, será ministrada a oficina de “Eco Vaso”, para participar será preciso levar uma garrafa pet higienizada.

De quarta a sexta-feira, a partir das 19h, o projeto Cine Tela Verde exibirá a animação “Meu corpo, meu mundo”, que aborda a responsabilidade socioambiental. No sábado, 10, haverá roda de conversa com a comunidade sobre alternativas para o aproveitamento de resíduos sólidos, a partir das 9h.

No domingo, 11, último dia da Semana do Meio Ambiente, haverá EcoFeira de produtos sustentáveis, oficina Pintando e Colando com a Natureza e trilha ecológica monitorada. A programação inicia às 9h e encerra às 14h.