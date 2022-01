Aeroporto de Belém suspenderá energia elétrica para reparos neste sábado (15)

O Aeroporto Internacional de Belém/ Val-de-Cans suspenderá o fornecimento de energia elétrica neste sábado (15), das 8h30 às 10h30, para realizar reparos em sua rede de energia elétrica. O serviço vai ocorrer em horário de poucos voos, para reduzir os efeitos causados pela falta de energia para o público usuário do Terminal.

Ainda segundo a Infraero, passageiros, usuários, companhias aéreas, concessionários comerciais e toda comunidade aeroportuária estão sendo avisados com antecedência, a fim de se prepararem e não serem impactados pela medida. O serviço visa a substituição de componentes elétricos do quadro de distribuição de média tensão e, por motivos de segurança das equipes envolvidas, só poderá ser executado com o desligamento da energia fornecida pela concessionária e sem o uso dos grupos geradores do aeroporto.