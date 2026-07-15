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Abastecimento de água começa a ser normalizado em Belém após manutenção programada

Segundo a Águas do Pará, sistema foi religado na madrugada desta quarta-feira (15); recuperação será gradual e pode demorar mais em áreas altas e distantes da rede

O Liberal

15 de julho de 2026 às 10:04

Com a conclusão das atividades, o sistema foi religado e o abastecimento começou a ser restabelecido de forma gradual

Com a conclusão das atividades, o sistema foi religado e o abastecimento começou a ser restabelecido de forma gradual ( Foto: Foto: Divulgação Águas do Pará )

A Águas do Pará informou que concluiu, na madrugada desta quarta-feira (15), a intervenção programada realizada no sistema de abastecimento de Belém. Os serviços foram executados dentro da janela operacional planejada, permitindo o avanço das ações de modernização da infraestrutura que abastece a Região Metropolitana.

Com a conclusão das atividades, o sistema foi religado e o abastecimento começou a ser restabelecido de forma gradual, afirmou. A normalização ocorre à medida que a rede recupera a pressão, processo que acontece de forma progressiva e pode levar mais tempo nas áreas mais elevadas e localizadas nas extremidades da rede.

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A Águas do Pará informou ainda que agradece a compreensão da população durante a realização dos serviços, que integram o conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da infraestrutura e ao aumento da segurança operacional do sistema de abastecimento da capital.

A concessionária acrescenta que permanece a disposição por meio dos seus canais de atendimento: telefone e WhatsApp 0800 091 0091, Águas App e site.

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