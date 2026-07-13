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Águas do Pará leva atualização cadastral aos bairros Condor e Terra Firme

A ação itinerante leva os serviços diretamente às comunidades e facilita o acesso a benefícios e informações importantes sobre o abastecimento de água

O Liberal
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Moradores dos bairros Condor e Terra Firme terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à Águas do Pará sem precisar se deslocar até uma das lojas de atendimento da concessionária (Divulgação)

Moradores dos bairros Condor e Terra Firme terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à Águas do Pará sem precisar se deslocar até uma das lojas de atendimento da concessionária. A ação itinerante leva os serviços diretamente às comunidades e facilita o acesso a benefícios e informações importantes sobre o abastecimento de água.

A atualização cadastral é fundamental para que os clientes recebam, por SMS e WhatsApp, comunicados sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no fornecimento de água e outros avisos relacionados aos serviços prestados pela concessionária.

O procedimento também é necessário para quem deseja solicitar a Tarifa Social, benefício que garante desconto de 50% na conta de água para famílias que se enquadram nos critérios do programa. Além disso, os consumidores podem obter informações sobre negociação de débitos e demais serviços comerciais.

Para realizar a atualização, o titular da ligação deve apresentar nome completo, CPF ou CNPJ, número de telefone com DDD e endereço de e-mail.

A concessionária alerta que a atualização de dados deve ser feita somente pelos canais oficiais. A empresa informa que não solicita informações pessoais por meio de ligações telefônicas ou mensagens enviadas diretamente aos clientes.

Além do atendimento itinerante, os serviços estão disponíveis pelo aplicativo Águas App, pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091, pelo site da concessionária e nas lojas físicas de atendimento.

Serviço

Atualização cadastral – Condor
Data: 13 e 14 de julho
Local: Praça Princesa Isabel
Horário: das 8h30 às 17h

Atualização cadastral – Terra Firme (Montese)
Data: 15 a 17 de julho
Local: Rua do Mogno, nº 67 (Praça Mogno)
Horário: das 8h30 às 17h

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