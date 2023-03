BBB 23: Botão que leva ao Quarto Branco já está no gramado da casa; confira

O misterioso botão que leva para o Quarto Branco já está no gramado no Big Brother Brasil 2023. A dinâmica começou às 10h durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, como foi anunciado durante o pré-paredão na noite da última terça-feira (7). Dessa vez, quem apertar o botão vai direto para o Quarto Branco e ainda deve levar outro brother ou sister junto. Veja outros detalhes de como vai funcionar a dinâmica.

O botão foi colocado na casa às 10h desta quarta-feira, 08

Quem aperta o botão, vai direto para o Quarto e indica mais um participante

Se duas ou mais pessoas apertarem junto, não valerá. Ou seja: nada acontece até que um brother ou sister aperte sozinho o botão

No Quarto, os dois participantes entram em uma disputa de longa duração dentro de um carro, estilo prova de resistência e estão fora da Prova do Líder

O perdedor vai direto para o paredão, sem bate-volta. Já o vencedor ganha imunidade e o carro como prêmio.

Caso ninguém desista até o programa de quinta-feira (09), o desfecho será mostrado ao vivo.

O útimo Quarto Branco do Big Brother Brasil foi na edição do BBB 20, com os participantes Gizelly Bicalho, Manu Gavassi e Felipe Prior.

(Hannah Franco, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).