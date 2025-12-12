Barcarena: Nova Usina da Paz inicia serviços à população

A Usina da Paz de Barcarena será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. O complexo promete transformar o acesso da população a diversos serviços gratuitos.

Este equipamento público, localizado no bairro Zita Cunha, oferecerá ações de cidadania, esporte, cultura, lazer e atendimento social. A chegada da Usina da Paz desperta grande expectativa entre moradores e profissionais da área.

O complexo oferecerá atendimento médico, odontológico e psicológico, bem como consultoria jurídica. Também será possível realizar a emissão de documentos e participar de diversas modalidades de capacitação profissional.

A estrutura da UsiPaz conta com espaços esportivos, piscina, salas de oficinas e um auditório. Áreas destinadas a práticas culturais estão incluídas, ampliando as oportunidades para crianças, jovens e adultos.

VEJA MAIS

Marco social para Barcarena

A UsiPaz é um ponto estratégico para fortalecer a convivência comunitária e promover direitos em Barcarena. O prefeito Renato Ogawa considera a chegada do equipamento um marco para o município.

Segundo Ogawa, as Usinas da Paz são "o maior projeto social do Estado e da Amazônia atualmente". Ele destaca a atenção e cuidado para quem mais precisa, com foco na segurança pública.

O prefeito ressalta o objetivo de acolher a comunidade, ocupando o tempo de crianças, jovens e idosos com atividades construtivas. O equipamento reúne educação, saúde, assistência social, esporte, cultura e cidadania em um único espaço.

Este conjunto de ações é considerado fundamental para o desenvolvimento de Barcarena, conforme as palavras do prefeito.

A unidade da Usina da Paz em Barcarena permitirá uma atuação integrada da rede de proteção social. Isso facilitará a identificação precoce de vulnerabilidades.

Haverá encaminhamento rápido para serviços de apoio, desde o acompanhamento de crianças e adolescentes até o suporte à população idosa. A Usina da Paz promoverá ainda ações de inclusão social.

Este novo equipamento representa um passo decisivo para reduzir desigualdades e fortalecer os vínculos comunitários. Ele busca assegurar dignidade, segurança e esperança às famílias barcarenenses.

Expectativa da comunidade

Integrada ao programa Territórios pela Paz (TerPaz), a Usina da Paz almeja ser referência. Ela garantirá cidadania, qualificação profissional e inclusão social para milhares de famílias.

O espaço também oferece atividades para crianças e adolescentes. Tais ações ampliam as oportunidades de formação e convivência na comunidade.

Lúcia Eleres, moradora de 77 anos do Zita Cunha, expressa sua alegria com a chegada da Usina. Ela destaca a oferta de cursos que "vão ajudar pai e mãe, gente simples".

Para Lúcia, o apoio da Usina permitirá que muitos ajudem suas famílias e tragam sustento. Ela conclui que "a Usina chega pra alegrar, para nos movimentar. O nome já diz tudo: ela vem pra trazer paz".