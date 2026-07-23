Rainha do Festival do Abacaxi se despede do reinado e revela os desafios por trás da coroa

O brilho da passarela, a emoção da disputa e a força das torcidas voltarão a tomar conta de Barcarena no próximo 15 de agosto, quando o município conhecerá a nova Rainha do Festival do Abacaxi. A grande final será realizada às 19h, no Ginásio Antônio Carlos Vilaça, em Vila dos Cabanos, reunindo sete candidatas que disputarão não apenas uma faixa e uma coroa, mas a responsabilidade de representar uma das maiores manifestações culturais da cidade.





Enquanto a expectativa cresce para a escolha da nova soberana, quem vive os últimos dias do reinado é Darilene Rodrigues Garcia. Prestes a passar a coroa, ela afirma que, por trás do glamour, existe uma experiência marcada por disciplina, superação e compromisso com a cultura barcarenense.

"Descobri uma força que eu não conhecia. A preparação exigiu muita disciplina, dedicação e equilíbrio emocional. Percebi que ser rainha vai muito além da beleza; é representar uma cultura, uma tradição e um povo com responsabilidade e orgulho", afirma.

Darilene conta que conquistar o título significou enfrentar medos, controlar a ansiedade e conciliar a rotina de trabalho e família com a intensa preparação para o concurso.

"A parte mais difícil foi lidar com a pressão. Todas as candidatas eram muito preparadas e cada uma tinha sua história. O maior desafio foi manter a confiança e acreditar no meu potencial."

Ao longo do reinado, ela participou de diversos eventos representando Barcarena e afirma que o maior presente foi o reconhecimento da população.

"Sentir o carinho das pessoas foi inesquecível. Representar Barcarena e perceber que eu inspirava outras pessoas foi algo muito especial. Ver o orgulho estampado no rosto da população quando falava do Festival do Abacaxi é uma lembrança que vou levar para sempre."

Segundo a atual rainha, o título trouxe crescimento pessoal e abriu novas oportunidades.

"Foi um período de muito aprendizado e realização. Ganhei mais confiança, vivi experiências únicas e aprendi a lidar com responsabilidades. Mais do que uma faixa e uma coroa, levo amizades, memórias e um enorme sentimento de gratidão."

Um concurso que valoriza a cultura

Neste ano, o concurso passa por mudanças que reforçam sua identidade cultural, especialmente na concepção das fantasias e na valorização da história e das tradições de Barcarena. Para Darilene, essas transformações fortalecem ainda mais o Festival do Abacaxi.

"Toda mudança que busca valorizar a identidade do concurso e fortalecer a cultura local é muito positiva. O Festival do Abacaxi é um patrimônio de Barcarena e merece ser cada vez mais valorizado."

Um legado que vai além da faixa

Ao olhar para trás, Darilene afirma que o momento em que percebeu que todo o esforço havia valido a pena não foi apenas quando ouviu seu nome como vencedora.

"Foi quando comecei a receber mensagens de meninas dizendo que sonham em participar porque se identificaram comigo. Entendi que o verdadeiro significado da coroa não está apenas em vencer um concurso, mas em representar com amor a nossa cidade e incentivar outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos."

Às candidatas que subirão à passarela neste ano, ela deixa um conselho.

"Acreditem em si mesmas e aproveitem toda a jornada. Estudem a história do festival, cuidem da saúde física e emocional, sejam disciplinadas e nunca tentem ser outra pessoa. A autenticidade faz toda a diferença."

No dia 15 de agosto, uma nova rainha será coroada. A vencedora assumirá a missão de representar Barcarena, preservar uma das maiores tradições culturais do município e inspirar uma nova geração de mulheres que sonham em ocupar esse lugar de destaque.