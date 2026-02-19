Músico cristão de Barcarena conquista público nas redes

Talento, música e fé. É com essa combinação que o jovem Adônis Tavares, de 19 anos, natural de Barcarena, vem conquistando espaço nas redes sociais ao transformar sua arte em instrumento de evangelização. O que começou como um simples vídeo gravado em frente de casa, debaixo de uma árvore, tornou-se o ponto de partida para uma trajetória que hoje alcança milhares de pessoas.





Com afinação marcante e presença constante nas redes sociais, o músico independente soma atualmente 27,5 mil seguidores no Instagram, com cerca de 100 mil visualizações mensais, número que varia a cada mês e 54,8 mil seguidores no TikTok.

Adônis conta que foi em 2023 que finalmente decidiu assumir aquilo que já carregava no coração: o desejo de ser artista, compositor e usar a música para espalhar o evangelho de Jesus. “Eu queria produzir minhas músicas, mostrar para as pessoas e, através delas, anunciar a mensagem de Cristo”, relembra.

O início, segundo ele, foi marcado por incertezas. Sem saber exatamente por onde começar, buscou direção em oração e entendeu que precisaria construir primeiro um público. Como não participava de festivais ou eventos musicais, enxergou na internet uma oportunidade acessível e direta.

O primeiro vídeo, publicado entre junho e agosto de 2023, foi uma versão da canção “Nada Além de Ti”. O alcance foi tímido, mas a experiência trouxe confiança. “Mesmo sem muitos números, eu senti que estava no caminho certo. Aquilo reacendeu em mim a vontade de continuar”, afirma.

Pouco tempo depois, decidiu ousar. Convidou o amigo Josiel para gravar um vídeo com voz, violão e bateria. A música escolhida foi “Deixar a Lágrima Rolar”. Com apoio de outro amigo na captação de áudio, registraram tudo ali mesmo, na frente de casa.

O resultado surpreendeu. O vídeo viralizou e ultrapassou o círculo de amigos e conhecidos. A partir dali, novos seguidores começaram a chegar, especialmente pelo TikTok, ampliando o alcance do jovem músico.

Sobre o processo de escolha das músicas para as redes sociais, Adônis explica que prefere seguir um caminho diferente das tendências momentâneas. “Nos vídeos de cover, normalmente eu escolho músicas conhecidas, mas que não estão tão na moda, sabe? Não acho tão legal a ideia de surfar nas trends”, destaca.

Com o amadurecimento do trabalho, o conteúdo também passou por mudanças. “Meu conteúdo tem mudado aos poucos. Como tenho produzido minhas músicas e estou prestes a lançar outras novas, tenho focado bem mais nisso. Conteúdo autoral, sabe? Mas vez ou outra publicando um cover, claro”, explica.

Além dos vídeos curtos, ele já planeja expandir sua presença digital. “Também vou me aventurar em outras plataformas como o YouTube, publicando vídeos longos sobre várias coisas: meu dia a dia na igreja, como as minhas músicas são produzidas, entre outros conteúdos. Tenho gostado dessa mudança gradual”, conta.

Com o crescimento, vieram também novos desafios. Adônis passou a investir em equipamentos e a estudar mais sobre produção musical. Em determinado momento, decidiu diminuir o ritmo das publicações para se dedicar ao que considerava seu maior passo: lançar suas próprias canções.

LANÇAMENTO – Em agosto de 2025, apresentou seu primeiro EP no Spotify, conquistando números expressivos para um artista iniciante. Mas é em 2026 que ele prepara o que define como uma nova fase da sua carreira.

Neste ano, o jovem trabalha no lançamento de um novo projeto autoral, produzido pela 7&15, estúdio fundado por ele e pelo amigo Ilian, que também estreará como artista independente. O trabalho promete trazer músicas inéditas, identidade mais amadurecida e uma mensagem ainda mais direta.

“Hoje eu me sinto mais preparado. Cresci muito, tanto na parte musical quanto espiritual. Quero que cada canção carregue aquilo que Deus tem falado comigo”, destaca.

Ao longo da caminhada, ele afirma que tem recebido relatos de pessoas impactadas por suas músicas, algo que considera a maior recompensa.

“Meu maior desejo sempre foi mostrar para outras pessoas o que Deus me ensinou. E várias pessoas me contam que estão ouvindo as minhas canções e sendo edificadas. Glória a Deus por isso”, celebra.