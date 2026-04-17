Fotógrafo de Barcarena integra nova marca internacional da Amazônia

As paisagens de Barcarena ganharam projeção internacional por meio do olhar do fotógrafo barcarenense Ori Junior. O artista foi convidado pela FutureBrand, uma das mais reconhecidas consultorias de branding do mundo, para integrar o acervo visual do lançamento da nova marca da Amazônia, iniciativa que busca posicionar a região como destino turístico global.





A criação da marca é resultado de uma parceria entre a Embratur e as Rotas Amazônicas Integradas (RAI), que reúne as secretarias de turismo dos nove estados da região Norte. A proposta pretende fortalecer a presença da Amazônia no mercado internacional, valorizando a diversidade cultural, natural e econômica da região por meio de uma comunicação estratégica.

A identidade visual da nova marca foi inspirada nos rios amazônicos vistos do alto, representando a fluidez, a força e a diversidade do bioma. Desenvolvida com base nos conceitos de sustentabilidade e transformação, a proposta apresenta a Amazônia como um produto turístico integrado, destacando seu potencial cultural, natural e econômico.

“Fiquei muito honrado com o convite e extremamente feliz em poder contribuir com minha fotografia para divulgar essa região tão rica e linda, que merece ser vista e conhecida pelo mundo”, afirma Ori Junior.

A participação de artistas locais foi um dos pilares da construção da nova marca. De ilustrações e fotografias a produções audiovisuais, o projeto contou com profissionais dos nove estados da região Norte, buscando representar a diversidade cultural da Amazônia, cuja extensão territorial é maior que a da Índia.

Mais do que uma identidade visual, a marca dará origem a um selo para produtos amazônicos, com o objetivo de fomentar a economia local e ampliar a visibilidade de produções regionais, que vão desde alimentos até moda, artesanato e agricultura.

Com a projeção internacional da iniciativa, Ori Junior passa a ampliar a visibilidade de seu trabalho, apresentando a diversidade e as potencialidades da Amazônia em escala global. Morador de Barcarena há mais de 25 anos, o Fotógrafo se destaca com trabalhos que retratam o cotidiano, as paisagens naturais e urbanas e a identidade cultural da região. Há pouco mais de quatro anos atuando profissionalmente, o Ori já conquistou duas premiações em concursos fotográficos e ultrapassou a marca de 200 quadros vendidos.

Além da participação no lançamento da marca Amazônia, o fotógrafo prepara novos projetos. Entre eles, está uma iniciativa de fotografia documental no Complexo Comercial de Barcarena e o lançamento de seu primeiro livro, que reunirá registros da Amazônia sob a perspectiva de quem vive e conhece o território.