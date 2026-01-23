Curso propõe imersão artística e emocional para mulheres

A arte como pausa, cuidado e reconexão. Essa é a proposta do Curso Flor Nativa, iniciativa artística voltada exclusivamente para mulheres que iniciou suas atividades na última semana em Barcarena e segue com vagas abertas. De caráter contínuo, o curso propõe uma vivência que vai além do aprendizado técnico da pintura, transformando cada encontro em uma experiência sensorial e emocional.





Idealizado pela artista plástica e escritora Amanda Menezes, o Flor Nativa nasce da compreensão da arte como ferramenta de expressão, relaxamento e autoconhecimento. Durante as aulas, as participantes aprendem técnicas de desenho e pintura, mas sem a pressão do resultado final. O foco está no processo criativo e no bem-estar, em um ambiente acolhedor, calmo e reflexivo.

As temáticas trabalhadas dialogam com o cotidiano feminino e com a identidade da mulher amazônica, estimulando a expressão dos sentimentos e o olhar sensível para si mesma. Segundo Amanda, o curso foi pensado para oferecer um espaço onde a mulher possa desacelerar e se permitir criar. “É um momento para olhar para si, sem cobranças técnicas. A arte entra como um caminho de cuidado e reconexão”, explica.

O ambiente das aulas é planejado para ser imersivo e sensorial. Além da pintura, que ativa visão e tato, as participantes vivenciam momentos de musicoterapia, aromaterapia, degustações e chás relaxantes, envolvendo todos os sentidos. A proposta é transformar a aula em uma experiência completa, em que a arte se torna linguagem emocional e instrumento de bem-estar.

O Curso Flor Nativa acontece aos sábados, das 16h às 18h, em Barcarena Sede, e integra um conjunto de projetos artísticos desenvolvidos por Amanda Menezes, que também coordena o Curso Pequeno Curumim, voltado para crianças a partir dos cinco anos. No Curumim, a proposta é despertar a criatividade desde a infância, valorizando a identidade amazônica por meio da arte, com aulas de desenho e pintura e produção de obras para exposições e eventos culturais.

Além dos cursos fixos, Amanda também realiza oficinas itinerantes, levadas a escolas, corporações, eventos familiares e ações institucionais, sempre adaptadas ao tema e à mensagem desejada. As iniciativas já participaram de feiras e eventos culturais em Barcarena, fortalecendo o acesso à arte como experiência coletiva.

Curso Flor Nativa (para mulheres)

Sábados

16h às 18h

Valor mensal: R$ 137

Curso Pequeno Curumim (crianças a partir de 5 anos)

Sábados: 9h30 às 11h30

Quintas-feiras: 16h às 18h

Valor mensal: R$ 117

Local: Barcarena Sede – Rua Frederico Vasconcelos, nº 564

(entre Gabriel Furtado e Laurival Cunha)

Inscrições: (91) 98416-9418

Instagram: @mandymenz