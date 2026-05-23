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Complexo Hospitalar de Barcarena supera 101 mil atendimentos em 3 meses

O encontro com a presença de autoridades, profissionais do setor e sociedade civil, apresentou as melhorias estruturais e os resultados alcançados nas quatro unidades que integram o complexo

O Liberal
fonte

Nova gestão atinge marca de 101 mil atendimentos em Barcarena (Freepik)

Os avanços alcançados pelo Complexo Hospitalar de Barcarena nos primeiros meses de gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) foram apresentados durante reunião promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Barcarena em maio. O encontro reuniu autoridades, representantes da saúde pública e membros da sociedade civil para discutir os resultados obtidos nas quatro unidades administradas pelo complexo.

Durante a apresentação, foram destacados os mais de 101 mil atendimentos realizados nos três primeiros meses de gestão, incluindo atendimentos de urgência e emergência, internações, cirurgias, exames e assistência multiprofissional. Os dados refletem a atuação integrada entre o Hospital Municipal Wandick Gutierrez; Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves; Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro; e UPA 24 horas.

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Além da ampliação da assistência, também foram apresentados avanços na organização dos fluxos internos, regulação de leitos, redução do tempo de espera e fortalecimento das práticas voltadas à segurança do paciente e humanização do atendimento.

Para o diretor assistencial do Complexo Hospitalar de Barcarena, Romerito Margotti, o momento representa a importância da transparência e do acompanhamento permanente dos resultados na saúde pública: “Apresentar esses números para o Conselho Municipal de Saúde é fundamental para demonstrar a evolução do trabalho desenvolvido nas unidades. Os resultados mostram o compromisso das equipes com uma assistência ainda mais organizada, segura, comprometida e humanizada para a população de Barcarena.”

A reunião também reforçou a importância do modelo de gestão voltado para resultados, otimização de recursos e ampliação do acesso aos serviços de saúde, fortalecendo o atendimento prestado à população do município.

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