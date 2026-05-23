Complexo Hospitalar de Barcarena supera 101 mil atendimentos em 3 meses

Os avanços alcançados pelo Complexo Hospitalar de Barcarena nos primeiros meses de gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) foram apresentados durante reunião promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Barcarena em maio. O encontro reuniu autoridades, representantes da saúde pública e membros da sociedade civil para discutir os resultados obtidos nas quatro unidades administradas pelo complexo.

Durante a apresentação, foram destacados os mais de 101 mil atendimentos realizados nos três primeiros meses de gestão, incluindo atendimentos de urgência e emergência, internações, cirurgias, exames e assistência multiprofissional. Os dados refletem a atuação integrada entre o Hospital Municipal Wandick Gutierrez; Hospital Municipal Dr. Afonso Rodrigues de Almeida Neves; Complexo Municipal de Saúde Raimundo Santana Ribeiro; e UPA 24 horas.

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Além da ampliação da assistência, também foram apresentados avanços na organização dos fluxos internos, regulação de leitos, redução do tempo de espera e fortalecimento das práticas voltadas à segurança do paciente e humanização do atendimento.

Para o diretor assistencial do Complexo Hospitalar de Barcarena, Romerito Margotti, o momento representa a importância da transparência e do acompanhamento permanente dos resultados na saúde pública: “Apresentar esses números para o Conselho Municipal de Saúde é fundamental para demonstrar a evolução do trabalho desenvolvido nas unidades. Os resultados mostram o compromisso das equipes com uma assistência ainda mais organizada, segura, comprometida e humanizada para a população de Barcarena.”

A reunião também reforçou a importância do modelo de gestão voltado para resultados, otimização de recursos e ampliação do acesso aos serviços de saúde, fortalecendo o atendimento prestado à população do município.