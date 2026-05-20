Hydro investe R$ 480 milhões para a entrega de sete Usinas da Paz no Pará

A Hydro investiu R$ 480 milhões na implantação de sete Usinas da Paz, do programa Territórios Pela Paz (TerPaz) do Pará. As estruturas apoiadas pelo Grupo Hydro já foram entregues e têm potencial para beneficiar mais de 1,8 milhão de pessoas em diversos municípios paraenses, ampliando o acesso a serviços essenciais e fortalecendo ações de cidadania e inclusão social.

Criado pelo Governo do Pará, o complexo Usina da Paz é voltado à promoção de segurança pública, cidadania e desenvolvimento social. As unidades integram a rede do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). De acordo com dados oficiais, as áreas atendidas registraram redução de cerca de 90% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

"Ao reunir serviços essenciais em um só lugar, o centro ajudará a melhorar o acesso ao apoio, as oportunidades para os moradores locais e contribuirá para comunidades mais fortes e inclusivas", ressalta John Thuestad, Vice-Presidente Executivo da Hydro Bauxita & Alumina.

Espaços foram projetados para atender a diferentes demandas da população, com foco em bem-estar, inclusão social e geração de oportunidades (Bruno Cecim/Ag. Pará)

As Usinas da Paz funcionam como centros multifuncionais de serviços gratuitos, compostos por dois prédios principais: Assistência e Usina. Os espaços foram projetados para atender a diferentes demandas da população, com foco em bem-estar, inclusão social e geração de oportunidades.

Na área de saúde e bem-estar, as unidades oferecem atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, além de consultas e orientações. Os serviços de cidadania incluem emissão de documentos, como RG, CPF e Carteira de Trabalho, consultoria jurídica e apoio a programas sociais.



Os complexos também disponibilizam cursos de capacitação, oficinas e palestras voltadas à educação e profissionalização. Na área esportiva e de lazer, as estruturas contam com ginásio poliesportivo coberto, piscina semiolímpica, quadra aberta e salas destinadas à dança e artes marciais.



Além disso, as unidades possuem bibliotecas, laboratórios de informática, acesso à internet e espaços voltados ao empreendedorismo e à convivência comunitária, com o objetivo de estimular a inclusão digital e fortalecer a economia local.

BELÉM

Hydro participou da inauguração de três unidades da Usina da Paz nos bairros do Jurunas/Condor, Terra Firme e Guamá (Bruno Cecim/Ag. Pará)

A Hydro participou da inauguração de três unidades da Usina da Paz nos bairros do Jurunas/Condor, Terra Firme e Guamá, em Belém. As estruturas contam com acessibilidade para pessoas com deficiência e foram projetadas para funcionar como centros integrados de cidadania e convivência. A iniciativa foi viabilizada por meio de termo de cooperação firmado entre a empresa e o Governo do Pará.

TOMÉ-AÇU

O município de Tomé-Açu, no Nordeste paraense, passou a contar oficialmente com uma unidade da Usina da Paz, inaugurada em abril deste ano. Instalada na Rua Parmalat, s/n, no Centro, em uma área cedida pela prefeitura municipal, a unidade foi construída com investimento de R$ 70,1 milhões realizado pela Hydro.

Além da oferta de serviços à população, a construção da Usina da Paz também movimentou a economia local. Durante o pico das obras, o empreendimento gerou cerca de 300 empregos, sendo 90% das vagas ocupadas por trabalhadores do próprio município.

Com forte atuação no estado, a Hydro mantém operações da Mineração Paragominas, além das plantas da Alunorte e Albras, em Barcarena. O município de Tomé-Açu está entre as cidades localizadas na rota do mineroduto da companhia. Com 244 quilômetros de extensão, o mineroduto da Hydro transporta a polpa de bauxita da Mineração Paragominas até a refinaria Alunorte, uma solução logística de menor impacto ambiental. O sistema reduz o fluxo de caminhões nas estradas, diminuindo a emissão de poeira, a poluição sonora nas comunidades e as emissões de CO₂ em comparação aos modais rodoviário e ferroviário.

PARAGOMINAS

A cidade de Paragominas passou a contar, desde janeiro deste ano, com uma unidade da Usina da Paz. O complexo multifuncional viabilizado por meio de parceria entre a Hydro e o Governo do Pará, com investimento de R$ 91 milhões provenientes de recursos próprios da empresa, integra o conjunto de projetos apoiados pela Hydro no estado.

Chegada da Usina da Paz a Paragominas é um marco de profunda relevância para a Hydro e para a comunidade (Alexandre Costa/Ag. Pará)

A construção da unidade também teve impacto na economia do município, com a geração de cerca de 350 empregos no pico das obras, sendo 90% das vagas ocupadas por moradores da própria cidade. A Hydro foi responsável pela execução do projeto, assegurando o padrão de construção do complexo.

“A chegada da Usina da Paz a Paragominas é um marco de profunda relevância para a Hydro e para a comunidade. Acreditamos no poder da colaboração e na força transformadora de projetos como este, que oferecem oportunidades reais e elevam a qualidade de vida. Nossa presença aqui reflete nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável dos territórios onde operamos, algo que passa, necessariamente, pelo investimento social e pela promoção do acesso a direitos fundamentais. É com grande orgulho que entregamos este espaço de esperança e progresso”, afirma Anderson Baranov, Presidente do Conselho Diretor do SIMINERAL, Membro do Conselho do IBRAM e Executivo da Hydro.

BARCARENA

A Hydro e a Albras inauguraram, em parceria com o Governo do Pará, a Usina da Paz de Barcarena. A nova unidade recebeu investimento de R$ 95 milhões das empresas e amplia a parceria público-privada vinculada ao programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

Unidade em Barcarena reforça a rede de cidadania e os investimentos sociais na região (Divulgação)

Durante a execução das obras, foram gerados 300 empregos, sendo 90% das vagas preenchidas por moradores de Barcarena. O complexo pode beneficiar mais de 139 mil habitantes do município, fortalecendo políticas públicas voltadas à inclusão social, cidadania e segurança.

Barcarena também abriga duas unidades industriais da Hydro: a Alunorte, considerada a maior refinaria de alumina do mundo, e a Albras, maior produtora de alumínio primário do país. As empresas completaram, respectivamente, 30 e 40 anos de atuação na região, reforçando a participação no desenvolvimento econômico e social do município.

MOJU

Espaço conta com infraestrutura voltada à prestação de serviços públicos e inclusão social (Roni Moreira/Ag. Pará)

O município de Moju também recebeu uma unidade da Usina da Paz, financiada pela Hydro. A unidade contou com investimento de R$ 64 milhões e deve beneficiar diretamente cerca de 90 mil moradores do município.

HYDRO

A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia renovável, comprometida com um futuro sustentável. Com o objetivo de criar sociedades mais viáveis, cria indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro transforma recursos naturais em soluções e negócios relevantes de forma inovadora, criando um local de trabalho seguro para 32.000 empregados em mais de 140 unidades e 40 países. No Brasil, a Hydro está presente em toda a cadeia de valor do alumínio, com quase 7 mil empregados. Atuando desde a extração de bauxita, produção de energia renovável, refino de alumina, produção de alumínio e extrusão, oferece conhecimentos e competências únicas para indústrias da construção, automotiva e de embalagens, entre outras.