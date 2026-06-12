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Bares e restaurantes entram no clima da Copa

Espaços se preparam para receber público com estrutura reforçada e transmissão dos jogos da seleção brasileira

Larissa Reis

Com a proximidade dos jogos da Copa, bares, restaurantes e espaços de lazer de Barcarena estão investindo em estrutura, decoração temática e programação especial para receber os torcedores que desejam acompanhar as partidas em um ambiente coletivo e festivo.

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A expectativa dos empresários é de aumento no movimento durante os dias de jogos, especialmente em razão dos horários das partidas, que devem favorecer a participação do público.

No Ney Frutaria Bar e Restaurante, a preparação começou cedo. O proprietário reforçou a estrutura do estabelecimento para garantir conforto e boa visibilidade aos clientes.

“Esse ano estamos bem preparados, com mais funcionários e o bar já está todo decorado. A expectativa é de um público maior do que na última Copa. Na edição passada, muitos jogos aconteceram à tarde, quando as pessoas ainda estavam trabalhando. Desta vez, os jogos serão à noite, o que deve atrair mais torcedores”, destaca.

Para atender à demanda, o espaço contará com seis telões instalados em diferentes pontos do estabelecimento, incluindo equipamentos de 100 polegadas. “Preparamos tudo para que o torcedor não perca nenhum lance”, conta Ney.

Outro local que está organizando uma programação especial é o Cabana Clube. Segundo o gerente-geral, Madson, a proposta é transformar os dias de jogo em momentos de integração e lazer para associados e visitantes.

O clube contará com dois ambientes de transmissão. O Bar da Sauna exibirá todas as partidas da competição, com exceção dos jogos da Seleção Brasileira. Já o Salão Nobre será reservado exclusivamente para os confrontos do Brasil.

“Nos dias de jogo, o Cabana Clube será transformado em uma verdadeira arena de torcida. Estamos preparando uma estrutura especial com telões, decoração temática, sonorização adequada, espaços de convivência e um ambiente seguro e confortável para que famílias e amigos possam acompanhar as partidas juntos”, explica.

Além das transmissões, o espaço prepara promoções especiais de alimentos e bebidas, música antes das partidas, espaços para fotos e ações de interação com o público.

“O futebol tem a capacidade de unir pessoas. Assistir a uma partida em um ambiente coletivo potencializa essa emoção. Queremos transformar cada dia de jogo em um momento de celebração, união e diversão para toda a comunidade”, acrescenta.

Na sede de Barcarena, o Verds Bar e Restaurante também se prepara para transmitir todos os jogos da competição. O estabelecimento contará com dois telões para a exibição das partidas e trabalhará com um cardápio de petiscos para atender os torcedores durante os jogos. O espaço funcionará das 18h à meia-noite, apostando em um ambiente descontraído para reunir amigos e famílias em torno da paixão pelo futebol.

A expectativa é de que os espaços se tornem pontos de encontro para amigos, famílias e apaixonados por futebol, movimentando o comércio local e fortalecendo o clima de confraternização que tradicionalmente acompanha grandes competições esportivas.

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