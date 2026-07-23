Barcarena aposta na pesca esportiva para impulsionar turismo e preservação ambiental

Segunda edição do torneio será realizada em 22 de agosto, reunindo competidores de diversos municípios do Pará e reforçando a prática do "pesque e solte".

A segunda edição do Torneio de Pesca Esportiva de Barcarena será realizada no próximo dia 22 de agosto, com largada às 7h e encerramento às 16h, na Rampa da Fazendinha. A competição será disputada exclusivamente na modalidade de pesca embarcada em caiaques, reunindo atletas e praticantes do esporte de diferentes municípios paraenses.





A expectativa do evento, que está em sua segunda edição, é reunir cerca de 25 competidores, incluindo participantes de Belém, Abaetetuba, Tailândia e outros municípios da região, fortalecendo a integração entre os praticantes da modalidade no Pará. As inscrições seguem abertas, no valor de R$ 150.

Diferentemente da pesca tradicional, a pesca esportiva segue o princípio do “pesque e solte”. O peixe é capturado, medido em régua oficial homologada, fotografado e devolvido imediatamente à água em perfeitas condições. O uso de iscas artificiais é obrigatório durante toda a competição.

Segundo Sérgio Paixão, organizador do evento, que pratica pesca esportiva há cinco anos, o esporte vai além da competição. “O que mais me fascina é a conexão com a natureza somada à adrenalina da fisgada. A maior recompensa é o momento da soltura: ver um peixe imponente voltar para o rio, sabendo que ele continuará vivo para se reproduzir e manter o ciclo da vida”, afirma.

O grande destaque do torneio é o tucunaré, considerado um dos peixes esportivos mais valorizados do Brasil por seus ataques explosivos e pela intensa briga durante a captura.

Turismo e economia local – Além do aspecto esportivo, o torneio é visto como uma oportunidade de promover o potencial ecoturístico de Barcarena. O turismo de pesca é um segmento em crescimento no Brasil e atrai visitantes dispostos a investir em hospedagem, alimentação, transporte e serviços ligados à náutica e à pesca.

Preservação dos rios – Sérgio destaca o papel da pesca esportiva na conscientização ambiental e no combate à pesca predatória.

“A pesca predatória não faz distinção de espécie, tamanho ou período de reprodução. Nosso torneio ajuda a mostrar que o peixe vivo na água gera muito mais riqueza e turismo para a região do que o peixe morto em um mercado”, explica o organizador.

Além do tucunaré, alguns rios e igarapés da região também abrigam a pirapema (tarpon), espécie conhecida internacionalmente pela força e pelos saltos espetaculares, considerada uma das capturas mais desafiadoras da pesca esportiva.

Projeto nasceu em 2025

A ideia do torneio surgiu após a participação de Sérgio em competições realizadas em outras cidades, como Breu Branco, Tucuruí e Tailândia. Ao perceber o potencial hídrico e a biodiversidade de Barcarena, ele decidiu criar o evento em 2025. A primeira edição reuniu 17 competidores e contou com uma ação social de doação de cestas básicas para a comunidade que recebeu a competição.

Todo o recurso do torneio é obtido por meio das inscrições, do apoio de parceiros e de doações. Sérgio busca agora novos patrocinadores para ampliar o projeto e transformar Barcarena em uma referência nacional da pesca esportiva.