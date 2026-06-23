Bragança entra em contagem regressiva para as Olimpíadas da Pesca 2026

Um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural e esportivo de Bragança já tem data marcada. As Olimpíadas da Pesca 2026 acontecerão nos dias 26, 27, 28 e 29 de junho, reunindo comunidades pesqueiras, moradores e visitantes na Vila dos Pescadores, Vila do Bonifácio e Praia de Ajuruteua.

A programação celebra a força da cultura pesqueira bragantina, promovendo integração, lazer e valorização das tradições que fazem parte da identidade do município. Entre os destaques estão as competições esportivas e recreativas entre as comunidades, atividades culturais, apresentações artísticas e ações voltadas à valorização da pesca artesanal, um dos pilares da economia local.

Além de fortalecer a cultura e o sentimento de pertencimento das comunidades, o evento também contribui para impulsionar o turismo e movimentar a economia da região, atraindo visitantes e gerando oportunidades para comerciantes, empreendedores e trabalhadores locais.

O evento também contribui para impulsionar o turismo e movimentar a economia da região (Prefeitura de Bragança)

Realizadas pela Prefeitura de Bragança, as Olimpíadas da Pesca consolidam-se como uma importante vitrine da cultura e do modo de vida das populações tradicionais, reforçando a relevância da atividade pesqueira para o desenvolvimento social e econômico do município.

A iniciativa se consolida como uma política pública contínua voltada à valorização cultural e ao fortalecimento das comunidades tradicionais da região dos Caetés, integrando esporte, cultura e desenvolvimento local em um mesmo projeto.

Prefeitura de Bragança incentiva a realização do evento que já se tornou tradição na cidade (Prefeitura de Bragança)

A expectativa é de que a edição de 2026 reúna um grande público durante os quatro dias de programação, fortalecendo ainda mais o evento como uma das principais celebrações culturais do litoral paraense.